Körfez ülkelerinden Netflix'e 'İslami değer' uyarısı

Daha önce Suudi Arabistan ve Türkiye de benzer şekilde Netflix'e uyarıda bulunmuştu.

Merkezi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan altı üyeli Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) tarafından ortaklaşa yayınlanan bildiride, "İslami ve toplumsal değerlerle çelişen" türde içeriklere atıfta bulunuldu.

Açıklamada, "Çocuklara yönelik içerikler de dahil olmak üzere bu içeriğin kaldırılması için platformla iletişime geçildi. Platformun yönergelere uygunluğunu takip edecek ve ihlale neden olan içeriğin yayınlanmaya devam etmesi durumunda gerekli yasal tedbirler alınacaktır” denildi.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix'ten ihtar hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

GCC, Netflix'teki hangi içeriğin ihtara neden olduğunu belirtmezken, örtülü olarak eşcinselliği teşvik eden sahneleri olan filmler ve dizilerin kast edildiği tahmin ediliyor.

GCC avukatı yaptığı açıklamada "(Bunlar) çocuklarımız, torunlarımız ve gelecek nesiller için çok talihsiz ve acı verici içeriklerdir” dedi.