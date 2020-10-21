Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 235'e, Umman'da 1137'ye, Kuveyt'te 721'e, Bahreyn'de 307'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 18 kişi daha yaşamını yitirdi ve 405 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 235'e, vaka sayısı da 343 bin 373'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 329 bin 715'e ulaştı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 15 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 451 kişinin enfekte olduğu, 418 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1137'ye, vakaların 111 bin 484'e, iyileşenlerin de 97 bin 367'ye çıktığı ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede Kovid-19'dan 7 kişi daha yaşamını yitirdi, 813 yeni vaka kaydedildi, 718 kişi de sağlığına kavuştu.

Toplam can kaybının 721'e, vaka sayısının 118 bin 531'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 109 bin 916 oldu.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 309 yeni vaka tespit edildiğini, 406 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 307'ye, vaka sayısı 78 bin 533'e, iyileşenlerin sayısı da 75 bin 89'a yükseldi.