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Aktüel Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Aktüel

Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Umman'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5, Bahreyn'de 1 kişi hayatını kaybetti - Katar'da 197 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 20:19:07 -
Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1501'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 679'a, Bahreyn'de 352'ye yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 537 yeni vaka tespit edildiği, 376 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1501'e, vaka sayısının da 129 bin 404'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 122 bin 266'ya ulaştığı aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1590 yeni vaka tespit edildiği, 1609 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 679'a, vaka sayısının 213 bin 231'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 189 bin 709'a çıktığı bildirildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha vefat ettiği, 271 kişinin enfekte olduğu, 189 hastanın ise iyileştiği ifade edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 352'ye, vakaların da 93 bin 184'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 90 bin 558 olduğu belirtildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 197 kişinin daha enfekte olduğu, 128 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 144 bin 368'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 808'e ulaştı.

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