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Dünya

“Körfez ülkeleri Müslümanlara ihanet etti”

İran’ın dini lideri Hamaney, tarihte Müslümanlara karşı yapılan en büyük ihaneti körfez ülkelerinin gerçekleştirdiğini, bu ihanetin baş aktörünün ise Suudi Arabistan olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:03:00 -
“Körfez ülkeleri Müslümanlara ihanet etti”

Münübe Yılmaz

İran’ın dini lideri Hamaney, tarihte Müslümanlara karşı yapılan en büyük ihaneti körfez ülkelerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Twitter hesabında “Bugün bazı körfez ülkeleri Arap tarihinin ve kendi tarihlerinin en büyük hainleridir” paylaşımında bulunan Hamaney, bu ülkelerin İsrail’e destek vererek ihanetlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.  Hamaney “Bu ülkelerin halkları liderlerinin ihanetini kabul edecek mi?” diyerek, ihaneti gerçekleştiren Arap ülkelerinin Siyonist rejimi korumak isteyen Amerika tarafından maşa olarak kullanıldıklarını ifade etti. “Siyonist rejim kendisine verilen destek olmadan ayaklarının dahi üzerinde duramaz. Bu rejimi ayakta tutan desteklerden biri ABD, diğeri ise Arap ülkelerinin Filistin’den desteğini çekmesidir” diyen Hamaney, Suudi Arabistan’ın ise bu ihanetin baş aktörü olduğunu söyledi.

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