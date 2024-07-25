Körfez sermayesi Türkiye’ye akacak

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye ekonomisini yerden yere vurmayı alışkanlık hâline getiren CHP ve medyasının yabancı yatırımcıyı korkutma teşebbüsleri tek tek boşa çıkıyor. Standard & Poor’s’un kredi notunu B’den B+’ya, Moody’s’in B3’ten B1’e yükseltme kararıyla şaşkına dönen fonlu habercilere ve yorumculara bir darbe de Fitch Ratings vurdu.

Dev reyting kurumunun Körfez ülkelerinin Türkiye’de varlıklarını büyütmeyi amaçladıklarını ve yeni finans yatırımları yapmak için düğmeye bastıklarını raporlamasıyla felâket tellalları sessizliğe gömüldü.

Dillerini yuttular

CHP’nin kanallarında ve sosyal ağlarda çıkıp uçuk dolar tahminleri yaparak, enflasyon verilerini eğip bükerek kriz algısı oluşturmaya çalışan manipülatörler de suspus oldu. Fitch Ratings’in Türkiye’yle ilgili müspet raporuna Saraçhane bülbülleri değinmezken, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun tetikçileri yer vermedi. Raporu okuyan ekonomist maskeli FETÖ’cü güruh ise lâl oldu. Akit’e konuşan iktisatçılar ise Türkiye’nin ekonomide de emin adımlarla yoluna devam ettiğini, Fitch Ratings’in raporunun ülkeye Körfez’den para akının olacağını ortaya koyduğunu kaydetti. “CHP ve medyasının ekonomiyi karalama teşebbüsleri nafile. Çünkü ülkeye sermaye girişi hızlanıyor.

CHP ve medyasına kulak verilmemeli

Fitch’in raporunu Akit’e değerlendiren ekonomist İsmail Çapak, şunları söyledi: “Fitch Ratings’in raporu Türkiye’ye yeni yatırımlar geleceğinin işareti. Standard & Poor’s ve Moody’s’in not artırım kararının ardından bu kurumun raporunda Türkiye’ye yeni yatırımlar geleceğini bildirmesi mutluluk verici. Şu muhakkak ki dünya devi fonlar ve firmalar, reyting kurumlarının notlarını temel alıyor. Türkiye’nin aldığı, almaya aday olduğu yatırımları bu notlara bağlamak gerek. Kurun stabil olması, CDS oranının aşağı gelmesi reyting kurumlarının olumlu beyanlarda bulunmalarına, yabancıların yatırım planları yapmalarına imkân tanıyor. Reyting kurumlarının olumlu beyanlarıyla yeni yatırımlar gelecek. Çinli BYD’nin yatırımını takip edecek firma çok. Umarız, ekonomimizi karalayıp duran CHP ve medyası ile yine ekonomimizi hedef alıp duran FETÖ’cü grup da büyük bir ülke olduğumuzu anlayıp kendine gelir. Tabii sıcak parayla alâkalı tenkitler var. Ekonomide önemli yeri olan sıcak paranın kullanıldığı alan da mühim. Bunun yanında genel olarak CHP ve medyasının tenkitleri makul değil. Bu tenkitlere kulak kapamakta fayda var. Hülâsa gidişat iyi ama ülkemizin para ve yatırım üssü olması için köklü kararlar almalı, alacak da. Tabii hayat pahalılığı var ancak bu durum geçici. Kartelciler ve tekelcilerden ileri gelen fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız.”

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Ekonomimiz takdir topluyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Dinç de şunları kaydetti: “Fitch Ratings, yerinde belirlemede bulundu. Türkiye, Körfez ülkeleriyle iletişimde olan başat ekonomilerden. Bu ekonomilerden biri Amerika, biri İngiltere, diğeri Türkiye. Körfez ülkeleriyle öyle herkes iletişime geçemez. Türkiye, her alanda atılım yapıp yabancı yatırımcılardan takdir topluyor. Neden takdir topluyor? Çünkü üretimde ve ihracatta iyi yerde, gücü güven veriyor. Doğal olarak peş peşe yatırımlar geliyor. Türkiye, doğudan başlayan yatırım akımının başında. Neden başında? Çünkü siyasi olarak da ekonomik olarak da kuvvetli. Çünkü umut vaat ediyor. Kredi notları portföy yatırımında önemlidir. Dev yatırımcılar da büyük fotoğrafa bakarlar. Anlaşılan o ki Körfez ülkeleri büyük fotoğrafa bakıyor ve Türkiye’ye geliyor. Burada içeride kim hangi ideolojiyi taşırsa taşısın Türkiye’ye sermaye ya da para gelişini memnuniyetle karşılamalıdır. ”

CDS oranı belirleyici

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da şu görüşleri paylaştı: “Yabancı yatırımcılar, CDS oranlarına bakar ve yatırım yapmaya ya da yapmamaya kararı verir. Türkiye’nin CDS oranı geriledi. Bu da yeni yatırımların gelmesine vesile oldu. Reyting kurumlarının not artırımları, raporları da yatırımcılar için güven unsuru. Bundan ötürü Türkiye’ye yeni yatırımlar geliyor. Tabii ülkemizin bulunduğu coğrafyanın da önemini bilmeliyiz. Ticaret yollarında kayma var. Bu kayma, Türkiye’yi öne çıkarıyor. Onun için ülkemiz, Körfez’den yeni yatırımlar almaya aday.”