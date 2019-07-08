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Kore'yi sallayan gelişme! Ülkeden kaçtı

Kuzey Kore medyası, Eski Güney Kore Dışişleri Bakanı'nın oğlu Choe In-guk'un Kuzey Kore'ye kaçtığını açıkladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:02
Kore'yi sallayan gelişme! Ülkeden kaçtı

Kuzey Kore medyası, 73 yaşındaki Güney Kore vatandaşı Choe In-guk'un Kuzey Kore'ye kaçtığını duyurdu. Choe In-guk'un 1960'larda Güney Kore Dışişleri Bakanı olan babası Choe Tok-sin de, eşiyle birlikte Kuzey Kore'ye kaçmıştı.

Nadir görülen bir durum

Geçmişte Kuzey Kore vatandaşlarının ölümü göze alarak Güney'e kaçtığı birçok vaka var. Ancak bir Güney Kore vatandaşının otoriter bir yönetim altındaki yoksul Kuzey'e kaçması nadir görülen bir durum. Kuzey Kore devlet medyasına göre, Pyongyang'da yetkililer tarafından çiçeklerle karşılanan Choe iki ülkenin yeniden birleşmesi çabalarında görev alacak.

 

İki ülke teknik olarak hala savaşta. Güney Korelilerin Kuzey'e geçebilmesi için izin almaları gerekiyor. NK News sitesinden Oliver Hotham BBC'ye, "Choe'nin nasıl kaçtığı henüz bilinmiyor. Ancak Kuzey Kore rejiminin rızasını alanlar için Çin üzerinden bu ülkeye gitmek çok kolay" dedi.

Uzmanlar, Choe'nin izin almadan Kuzey'e gittiğini ve Güney Kore yasalarını çiğnediğinin tespit edilmesi halinde Güney'e dönüşünde gözaltına alınabileceğine dikkat çekiyor.

Choe'nun geçmişi ve siyasi görüşleri hakkında, anne-babasının da Kuzey'e kaçmış olması dışında fazla bir şey bilinmiyor.

"Geç de olsa Kuzey Kore'de yaşamaya karar verdim"

Güney Kore medyasına göre, Choe, Kuzey Kore'nin propaganda sitesi Uriminzokkiri'ye açıklamasında "Müteşekkir olduğum bir ülkede yaşamak ailemin vasiyetine sahip çıkmanın bir yolu. Bu nedenle geç de olsa, sürekli olarak Kuzey Kore'de yaşamaya karar verdim" dedi.

Son birkaç yıl içinde sık sık Kuzey'e geçtiği belirtilen Choe'nin 2016'da annesinin buradaki cenaze törenine de katıldığı belirtiliyor.

Choe'nin babası Choe Tok-sin, Güney Kore'de Park Chung-hee liderliğindeki askeri yönetimin koyu bir muhalifiydi.

1970'lerde ABD'ye göç eden Choe Tok-sin, daha sonra eşi Ryu Mi-yong'la birlikte Kuzey Kore'ye kaçmış ve yeni ülkesinde siyasi elitin bir parçası olmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:02
  1. Güney Kore
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