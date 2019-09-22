Kore gazisi gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Tırpan, son yolculuğuna uğurlandı.22 Eylül 2019 Pazar 21:44
Kore Gazisi Hüseyin Tırpan için Ulu Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi.
CENAZEYE ASKERİYEDEN ÇOK İSİM KATILDI
Cenaze merasimine; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat, bazı daire müdürleri, Kore gazisi Hüseyin Tırpan'ın yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİR MEZARLĞINA DEFNEDİLDİ
Kore gazisi Hüseyin Tırpan'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
YORUM YAZ