0553 313 94 23
impression

Koray Şener'in vefatına sevinenler gözaltına alındı

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray maçında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Şener'in ölümüyle ilgili nefret içerikli paylaşımlar yapanların gözaltına alındığını kaleme aldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:18
Koray Şener'in vefatına sevinenler gözaltına alındı

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sosyal medyada Galatasaray - Fenerbahçe maçında hayatını kaybeden Koray Şener'in ölümüne sevinenlerin gözaltına alındığını yazdı.

İŞTE ÇELİKLER'İN YAZISI

"Malum, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tribünde rahatsızlanan ve hastanede vefat eden Koray Şener kardeşimizin acısını tüm spor camiası hissediyoruz. Yalnız insanlıktan nasibini almamış bir iki mahluk, fanatizmle dahi açıklanmayacak saikle sosyal medyada Koray'ın ölümünden memnun olduklarını belirten mesajlar atmışlardı."

"Ben de CNN Türk Pazar Akşamı Futbol Programımızda Emniyet Genel Müdürü Sayın Celal Uzunkaya'ya seslenmiş ve önce teşekkür etmiş sonra da bir istirhamda bulunmuştum."

"Tribünü vefat haberi dolayısıyla terk eden Fenerbahçe taraftarına gerekli kolaylığın sağlanması ve organizasyonun yapılmasının sağlanması nedeniyle Uzunkaya'ya, İstanbul Emniyet Müdürü'ne ve Telekom Stadı'nda görevli yetkili amirlere teşekkür etmiştim. Bir de "Sayın müdürüm, bu sosyal medya mahluklarını da tespit edin" diye ricacı olmuştum."

"ORTALIĞA KİN SAÇAN MAHLUKLAR ALINDI"

"Saat 13.00 itibariyle Emniyet Genel Müdürümüz Celal Uzunkaya'nın Özel Kalem Müdürü Atilla Aksoy aradı ve Koray'ın vefatına sevinen ve ortalığa kin saçan bu mahlukların; özellikle herkesin tepkisini çeken insanlıktan nasibini almamış 'şey'in alındığının; emniyette sorgusunun sürdüğünü haber verdi. Ben de kendilerine teşekkür ettim."

"Herkesin haberi olsun.. Sosyal medya teröristleri de artık akıllı olsun emniyetimiz çalışıyor. Bu vesile ile Koray Şener'e tekrar rahmet diliyorum."

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:18
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe Haberleri
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 19 TIR yardım
    1. Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 19 TIR..
    2. Tayland'da dang humması 92 kişi öldü
    3. CHP’li Bingöl’ün annesi vefat etti
    4. Amerika yaptırımları sonrası petrol..
    5. Katar: Bizi bu işe karıştırmayın
    6. Galatasaray Teknik Direktörü Terim:..
    7. Borsa günün ilk yarısında arttı
    8. Kocaeli'de PKK operasyonu! Yurt dışına..
    9. Fenerbahçe - Anderlecht maçını İsveçli..
    10. Nijerya'da korkunç kaza! Çok sayıda..
    11. Oynamadıkları bir ekmeğimiz kalmıştı
    12. Heyecanlandıran keşif! Tam 13 buçuk..
    13. İki dev Younes Belhanda'nın peşinde!
    14. 189 kişinin hayatını kaybettiği uçağın..
    15. Bedelli askerlik başvuru süresi..
    16. Nevşehir'de korkunç kaza: 1 kişi öldü
    17. Kayalıklara çarpan genç hayatını..
    18. Ürdün’de korkunç kaza: 7 ölü, 3 yaralı
    19. Kritik saat 16:30 ABD 8 ülkeyi..
    20. Egzersiz ne zaman yapılmalı?
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!