Koray Aydın istifasının ardından sessizliğini bozdu! Yeni hamlesi ne olacak? İYİ Parti'de ayrılık rüzgarları

İYİ Parti kurucularından, milletvekili Koray Aydın partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sert bir açıklamayla duyuran Koray Aydın, Halk TV’ye verdiği demeçte, “Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok. Hiçbir partiye girmeyeceğim” dedi. Hiçbir milletvekilini aramadığını belirten Aydın, “Çünkü böyle bir dönemde onu yapmak da bana yakışmazdı. Müstakil olarak yola devam ettim. Şu anda bundan hiç haber etmeden, siz de gelin katılın demedim” ifadesini kullandı.

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamasının yayımlanmasına yarım saat kala aradığını söyleyen Aydın, “Ama açmadım görüşmedik. Kalmam için bir niyeti vardıysa bu 5 gündür konuşuluyordu. Telefonu açmak için gerekçe kalmadı” diye anlattı. Partiden görevlendirilen birilerinin de geldiğini ifade eden Aydın, “Onlar gelip görüşmek istediklerini söylediler. Ben de o süre bitti dedim. Geri adım atmamız mümkün değil. İsteseydi onu çok önceden yapılabilirdi” diye ekledi.

Aydın, “Meral Hanımdan hiçbir teklif yok. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı” dedi.

Koray Aydın, şunları söyledi:

"Toplumun bir kesimini ben istifa etmelerini engelliyordum, durduruyordum. Etmek istiyordular. Bugüne kadar onları zorladım yani. Zaten de partide çok istifalar oldu.

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Ben kongreyi kaybettim. Gece eve gittim erkenden uyudum. O gece çok istifa oldu. Önleyemedim onu. Şimdi de ayrılanlar olur. Yarından başlar. Ben bir süre bağımsız kalacağım.

“YANLIŞA ORTAK OLMAMA KARARI”

Bir parti kurmak veya bir şey yapmak niyetimiz, arzumuz yok. Hiçbir partiye de gitmeyi düşünmüyorum. Ama siyasi hayatımızda yani yön değiştirmedim. Sadece yaptığım şu, ülkenin gidişatına karşı duruşum var. Bu konuda kendi partilerimizi bıraktık ayrıldık. Çünkü o yoldan ayrıldığı için ayrıldık. Şimdi mevcut durumda da sıkıntıların yaşadığı bir dönemde yanlışa ortak olmama kararı.

“YENİ PARTİ KURMA GİBİ BİR NİYETİM YOK, HİÇBİR PARTİYE GİRMEYECEĞİM”

Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok. Hiçbir partiye girmeyeceğim. Hiçbir milletvekilini aramadım. Çünkü böyle bir dönemde onu yapmak da bana yakışmazdı. Müstakil olarak yola devam ettim. Şu anda bundan hiç haber etmeden, siz de gelin katılın demedim.

“MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, AÇIKLAMAMA YARIM SAAT KALA ARADI AMA AÇMADIM”

Müsavat Dervişoğlu yolunda yol yürüme ihtimali de kalmadı. Açıklamama yarım saat kala aradı ama açmadım görüşmedik. Kalmam için bir niyeti vardıysa bu 5 gündür konuşuluyordu. Telefonu açmak için gerekçe kalmadı.

“MÜSAVAT DERVİŞOĞLU DAHA ÖNCE KONUŞMALIYDI”

Çeyrek geçe benim korumamı aradı. Koruma beş dakika sonra beni buldu. Açıklamaya 40 dakika kalmış. Bu saatten sonra her tarafa gönderdiğimiz konuşma metnimiz varken, biz artık neyi konuşacağız? Daha önce gelmeliydi, daha önce konuşmalıydı.

Dün Partiden birini görevlendirmiş. Onlar gelip görüşmek istediklerini söylediler. Ben de o süre bitti dedim. Geri adım atmamız mümkün değil. İsteseydi onu çok önceden yapılabilirdi.

Meral Hanımdan hiçbir teklif yok. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı. Partiye büyük bir kitle getiren insanlardan biriydim. Meral Hanım'ın peşinden koşup gelmedi. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı.