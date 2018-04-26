Koray Aydın: Çatı adayı baca adayı değil adayımız Meral Akşener!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Twitter'dan ortak aday konusunda eleştirel bir paylaşımda bulundu. Koray Aydın, "Adayımız Akşener" dedi.26 Nisan 2018 Perşembe 20:10
Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) siyaset yaptıktan sonra İYİ Parti'nin kurucularından olan Koray Aydın, Twitter'dan ortak aday konusunda eleştirel bir paylaşımda bulundu. Koray Aydın, paylaşımında "Ne çatı aday ne baca aday adayımız Meral Akşener" dedi.
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