Koranavirüs salgını etkilemedi! Tarım ürünleri ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 2 milyar 63 milyon 951 bin dolara yükseldi. Tarım ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Bu artış dış ticaretin olumsuz etkilendiği salgın ortamında gıdaya olan talebin arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin sanayi ihracatı yüzde 0,1 artarak 11 milyar 116 milyon 936 bin dolar, madencilik ihracatı ise yüzde 7,4 artışla 353 milyon 423 bin dolar oldu.

Sektörün lideri

Sektörlere göre bakıldığında tarım ihracatında en fazla dış satımı 601 milyon 104 bin dolarla hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü gerçekleştirdi. Tarıma bağlı sektörler arasında en fazla ihracat artışını yüzde 9,3 ile yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 9 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 4,3 ile fındık ve mamulleri, yüzde 4,1 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 3 ile hububat bakliyat ve yağlı tohumlar, yüzde 0,3 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri izledi.