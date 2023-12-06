  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya otomotiv devi Toyota’dan şok karar! Piyasalarda bomba etkisi oluşturacak gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş karar! Artık o bomba hak getirildi! Sürücüler havalara uçacak

Erdoğan Türkiye'nin savaş uçağı kararını duyurdu: Maalesef bir sıkıntı söz konusu

Yalnızca Türkiye'de çıkartılıyor! 1 gramı bile altından katbekat daha değerli! O ilimizde apar topar harekete geçtiler

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki uyardı! İstanbul depremi geliyor

Ahmet Hakan kime oy vereceğini açıkladı! “O olaydan sonra karar verdim” deyip böyle duyurdu

Kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı! Anan bacın hepsi bunlara helal! Yani benim aklıevvel kardeşim…

Meral Akşener'e şok! Belediye Başkanı İYİ Parti'den istifa etti

Milyonlarca emekliye çok kötü haber! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu

Duruşmada ilginç olay! Banka avukatı Seçil’in avukatına bakın ne vermiş
Gündem Kör, sağır ve dilsiz BMGK, bu haykırışı duyacak mı? Filistin’den ‘Acil müdahale’ çağrısı
Gündem

Kör, sağır ve dilsiz BMGK, bu haykırışı duyacak mı? Filistin’den ‘Acil müdahale’ çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 15:34:00 -
Kör, sağır ve dilsiz BMGK, bu haykırışı duyacak mı? Filistin’den ‘Acil müdahale’ çağrısı

İsrail’in her yerde Filistin halkına karşı “terör” uyguladığını vurgulayan Ebu Rudeyne, BMGK’yi, benzeri görülmemiş uluslararası sessizliğin gölgesinde düzenlenen bu kapsamlı saldırıyı ve Filistin kanının dökülmesini durdurmak için acilen müdahale etmeye çağırdı.

 

RAMALLAH
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistin halkına yönelik artan saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil müdahaleye çağırdı.

Sözcü Ebu Rudeyne, İsrail’in Gazze Şeridi ile Batı Şeria’da Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin Filistin resmi ajansı WAFA’ya açıklamalarda bulundu.

Ebu Rudeyne, “İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına karşı her gün katliamlar yaptığı bir dönemde, işgal güçleri ve terörist sömürgeciler Batı Şeria’da Filistin şehir, kasaba ve kamplarına yönelik baskınlarını ve saha infazlarıyla günlük suçlarını sürdürüyorlar.” dedi.

İsrail’in her yerde Filistin halkına karşı “terör” uyguladığını vurgulayan Ebu Rudeyne, BMGK’yi, benzeri görülmemiş uluslararası sessizliğin gölgesinde düzenlenen bu kapsamlı saldırıyı ve Filistin kanının dökülmesini durdurmak için acilen müdahale etmeye çağırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gerilimin tırmanmasından ABD yönetimini sorumlu tutan Filistinli Sözcü, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Bu saldırıların kimseye huzur ve güvenlik getirmeyeceğini belirten Ebu Rudeyne, İsrail ve ABD yönetimi için saldırıları durdurmak ve işgale son vermekten başka seçeneğin olmadığını yineledi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, askeri çözümlerin başarısızlıklarını kanıtladığını ve tek çözümün işgali sona erdirerek Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak özgürlük ve bağımsızlık hakkını tanımak olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23