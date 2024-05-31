Kör öldü badem gözlü oldu! Uğurlu yaşadığı yasak aşkla anılıyor

HABER MERKEZİ

Sanat adı altında her türlü fuhşiyatı yayan ve sözde toplumun rol modeli olarak lanse edilen, sapkınlığın ve gayrimeşru ilişkinin her türlüsüne imza atan beyaz perde bir sinema oyuncusu daha badem gözlü oldu. Evli kadınlarla zina yapan ve yaptığı ahlaksızlıkların kitaplar yer alacak kadar ileri giden Ahmet Uğurlu bir anda matah sanatçı yerine konuldu. Aralarında hafızların yönettiği Karar gazetesinin de olduğu pek çok gazete 72 yaşında ölen oyuncuyu ‘beyaz perde artık daha Mahsun’, ‘usta oyuncu hayatını kaybetti’ başlıklarıyla göklere çıkarırken rezil haberler kör ölür badem gözlü olur sözünü bir kez daha hatırlattı.

ERBULAK KİTABINDA SKANDALA YER VERDİ

Malum medyanın duayen oyuncu diyerek pazarladığı ve göklere çıkardığı Ahmet Uğurlu’nun yıllar önce yaşadığı yasak aşk kitaplarda yer almıştı. Söz konusu yasak ilişkiyi ünlü karikatürist Altan Erbulak’ın eşi Füsun Erbulak 80’li yıllarda kocasını oyuncu Ahmet Uğurlu ile aldatmıştı. Altan Erbulak ile evli olduğu dönem yaşadığı kısa ilişkisini ‘60 Günlük Bir Şey’ adını verdiği kitapta kaleme alarak tüm Türkiye ile paylaşan Füsun Erbulak, “22 yıl bana yeten kocam aniden yetmez oldu. Kendimi Ahmet’in kollarında buldum, onu sevdim. Ahmet Uğurlu beni terk edince onu unutmak için Bodrum’a gidip yeni bir sevgili daha buldum. O da Ahmet gibi parasızın biriydi. Nereye gitsek paraları ben ödedim” sözleriyle anlatmıştı.



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SÖZDE DUAYEN OYUNCU

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen CHP’li Erdal Beşikçioğlu ile birlikte bir dönem ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizide pavyon sahneleriyle hatırlanan ve ağıza alınmayacak küfür dolu karelerle anılan Ahmet Uğurlu, duayen oyuncu olarak pazarlandı.