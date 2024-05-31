  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler kırmızı kodla dünyaya servis etti: Türkiye operasyona başlayabilir

İsmini bakın nereden alıyor! Huzurlarınızda Türkiye'nin ürkütücü gücü Kemankeş

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı! Manchester Unitedlı yıldız bedavaya geliyor

Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Yatırım piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş Haziran sonrası tüyolar verdi

Yunanistan'da büyük panik: Türkiye oraya doğalgaz ve petrol aramaya gidiyor

Türk havacılığının altın çağı Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım

Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”

Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!

ABD’den gündemi alüst edecek Tük savunma sanayisi itirafı: Yapamazdık
Medya Kör öldü badem gözlü oldu! Uğurlu yaşadığı yasak aşkla anılıyor
Medya

Kör öldü badem gözlü oldu! Uğurlu yaşadığı yasak aşkla anılıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-31 14:36:00 -
Kör öldü badem gözlü oldu! Uğurlu yaşadığı yasak aşkla anılıyor

Evli kadınlarla zina yapan ve yaptığı ahlaksızlıkların kitaplar yer alacak kadar ileri giden Ahmet Uğurlu öldü.

 HABER MERKEZİ 

Sanat adı altında her türlü fuhşiyatı yayan ve sözde toplumun rol modeli olarak lanse edilen, sapkınlığın ve gayrimeşru ilişkinin her türlüsüne imza atan beyaz perde bir sinema oyuncusu daha badem gözlü oldu. Evli kadınlarla zina yapan ve yaptığı ahlaksızlıkların kitaplar yer alacak kadar ileri giden Ahmet Uğurlu bir anda matah sanatçı yerine konuldu. Aralarında hafızların yönettiği Karar gazetesinin de olduğu pek çok gazete 72 yaşında ölen oyuncuyu ‘beyaz perde artık daha Mahsun’, ‘usta oyuncu hayatını kaybetti’ başlıklarıyla göklere çıkarırken rezil haberler kör ölür badem gözlü olur sözünü bir kez daha hatırlattı.

ERBULAK KİTABINDA SKANDALA YER VERDİ

Malum medyanın duayen oyuncu diyerek pazarladığı ve göklere çıkardığı Ahmet Uğurlu’nun yıllar önce yaşadığı yasak aşk kitaplarda yer almıştı. Söz konusu yasak ilişkiyi ünlü karikatürist Altan Erbulak’ın eşi Füsun Erbulak 80’li yıllarda kocasını oyuncu Ahmet Uğurlu ile aldatmıştı. Altan Erbulak ile evli olduğu dönem yaşadığı kısa ilişkisini ‘60 Günlük Bir Şey’ adını verdiği kitapta kaleme alarak tüm Türkiye ile paylaşan Füsun Erbulak, “22 yıl bana yeten kocam aniden yetmez oldu. Kendimi Ahmet’in kollarında buldum, onu sevdim. Ahmet Uğurlu beni terk edince onu unutmak için Bodrum’a gidip yeni bir sevgili daha buldum. O da Ahmet gibi parasızın biriydi. Nereye gitsek paraları ben ödedim” sözleriyle anlatmıştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

SÖZDE DUAYEN OYUNCU

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen CHP’li Erdal Beşikçioğlu ile birlikte bir dönem ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizide pavyon sahneleriyle hatırlanan ve ağıza alınmayacak küfür dolu karelerle anılan Ahmet Uğurlu, duayen oyuncu olarak pazarlandı.

Ahmet Uğurlu öldü! İşte gündeme geldiği ahlaksız ilişki
Ahmet Uğurlu öldü! İşte gündeme geldiği ahlaksız ilişki

Medya

Ahmet Uğurlu öldü! İşte gündeme geldiği ahlaksız ilişki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zaza

Camii ye gitti sonunda.

osman

size biraz daha terbiyeli olmanızı öneririm
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23