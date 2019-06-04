Köpüksüz şampuan nedir? Normal şampuandan en önemli farkı nedir?

Kozmetik sektörü hanımların kimi zaman işini kolaylaştıran kimi zaman da akıllarını karıştıran yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Kuru şampuan ile yağlı görünümden kurtulmaya çalışan hanımların birçoğu şimdilerde köpüksüz şampuanı araştırır oldu. Dünyaca ünlü birçok marka piyasaya sürdüğü köpüksüz şampuanla hanımların dikkatini çekti. Peki, nedir bu köpüksüz şampuan?

En net farkı

Anlaşılacağı üzere bu şampuan suyla temas ettiğinde köpürmüyor. Bu da bildiğimiz şampuanlarla arasındaki en bariz farkı oluşturuyor.

Daha fazla kimyasal

Herkesin evinde bulunan köpüklü şampuanlar sanıldığı kadar masun değil. Köpükler sayesinde saçları temizleyen söz konusu ürünlerde bolca kimyasal bulunuyor. Köpüksüz şampuanlar köpürmediği için daha az kimyasal içeriyor.

Hangi saç tipleri için uygun?

Aslında köpüksüz şampuan tüm saç tipleri için kullanılabilir. Ancak kuru ve cansız saçlar için gerçekten şahane bir alternatif. Çünkü bu şampuan köpürmediği için saçlara daha az zarar veriyor. Saçları nazikçe temizleyen köpürmeyen şampuanlar, hali hazırda kuru olan saçlara da minimum düzeyde zarar veriyor.

Kuru şampuan nedir? Evde, kuru şampuan yapılır mı?