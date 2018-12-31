THY- Euroleague
0553 313 94 23

Köprü ve otoyol ücretlerine yılbaşında zam yok

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:17
Köprü ve otoyol ücretlerine yılbaşında zam yok

ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollardan araç geçiş ücretleri yılbaşında artırılmayacak. Söz konusu uygulama, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyolları kapsamayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:17
  1. KGM
  2. köprü ve otoyllara zam
  3. yid modeliyle yapılan köprü ve otoyollar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Kudüs'te Yahudilere gayrimenkul satan..
    3. Bakan Gül'den Pakistan'a teşekkür..
    4. Ozan Kabak'a resmi teklif: Görüşeceğiz
    5. Dünya nüfusunun yarısı 2018'de..
    6. 2019 motorlu taşıtlar vergisi netleşti!
    7. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne..
    8. Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
    9. GRAFİKLİ - Sudan'daki olaylarda..
    10. Hamas'tan "Gazze'de Fetih mensuplarına..
    11. İstanbul'da yılbaşı denetimi
    12. Cumhur ittifakı rekora koşuyor! 'Oylar..
    13. Abiraterone prostat kanserini yenen..
    14. Mersin'de operasyon! Çok sayıda..
    15. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan..
    16. Deveye göz göre göre şiddet!
    17. 2 metrelik kardan adamın kafasına..
    18. Kazara tüfekle vurulduğu iddia edilen..
    19. Ondan gelmiştik, ona döneceksin..
    20. TBMM Başkanı Yıldırım'dan yeni yıl..
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!