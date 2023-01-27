Köprü korkuluğuna çarpan aracın savrulma anı kamerada! Etrafında 4 defa döndü
Amasya'da şiddetli yağış sebebi ile kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan araç, köprünün korkuluğuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile kendi etrafında 4 defa dönen araç yol ortasında savruldu. Aracın içindeki iki kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Amasya'da yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil köprü korkuluğuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dönüp savrulan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
4 defa etrafında döndü!
Olcay A. yönetimindeki otomobil Boğazköy mevkiinde kontrolden çıkarak köprü korkuluğuna çarptı. Ardından aynı yerde 4 defa dönerek savruldu. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çapmanın etkisiyle yaralanan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Ülkü D. ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.