Köprü geçişlerine düzenleme

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, 1. sınıf araç kategorisinde yer alan kamyonet, panelvan ve van tipindeki araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmalarındaki yasağın devam ettiği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni alınan UKOME kararına göre, 1. sınıf araç kategorisinde yer alanların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabileceği ifade edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü ise 1. sınıf olup kamyonet, panelvan ve van tipindeki araçların kullanmalarına ilişkin yasağın devam ettiği belirtilerek, bu araçlar haricindeki 1. sınıf araçların, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabileceğine işaret edildi.

2. sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet, otomobil yazanlar ile ruhsatında karavan yazan araçların ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabileceğinin altı çizilen açıklamada, bu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmalarındaki yasağın devam ettiği kaydedildi.