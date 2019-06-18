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Köprü cezalarına ilişkin başvuru ve iade süreci

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesine ilişkin düzenleme kapsamında uygulama tebliği yayınlandı - 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen cezaların iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulacak ve iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek

18 Haziran 2019 Salı 09:11
Köprü cezalarına ilişkin başvuru ve iade süreci

ANKARA (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekirken, iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğde, torba kanunda yer alan köprülerden kaçak geçiş yapanlara ilişkin düzenlemenin uygulama usul ve esasları yer aldı.

Buna göre, 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçenlere idari para cezaları verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak. Kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecek.

Bu cezalara yönelik varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

Yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücreti istenmeyecek.

- Başvuru ve iadeler eylülde

Karayolları Genel Müdürlüğünce cezalara ilişkin idari yaptırım kararı düzenlenmeyecek. Düzenlenmiş idari yaptırım kararları da tebliğ edilmeyecek. Kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecek.

Kaçak geçişlere kesilen cezaların iadesi, tahsil edilen yere göre yapılacak. Cezaların iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuru yapılması gerekiyor. İadeler ise 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:11
  1. Gelir İdaresi Başkanlığı
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. Resmi Gazete
  4. Tahsilat Genel Tebliği

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