UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Kopenhag Başakşehir maçı saat 19:55'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile deplasmanda karşılaşıyor. İlk maçı temsilcimiz 1-0 kazanmıştı.

Kopenhag Başakşehir maçı kaç kaç?

İlk yarı oynanıyor

Kopenhag: 1

Başakşehir: 0

Goller: 4' Wind

İLK 11'LER

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba Başakşehir,

Kopenhag ile Başakşehir, Avrupa arenasında ikinci kez karşılaşıyor. Bu eşleşmenin ilk ayağını kazanan takım 1-0'lık skorla Başakşehir olmuştu. Kopenhag, Avrupa kupalarında bir Türk temsilcisini konuk ettiği tek maçı kazandı. Avrupa Ligi'nde oynadığı son yedi maçın beşini kazanan Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa arenasında çeyrek finale yükselmek için sahaya çıktı.

Kopenhag, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçı kaybettiği 11 eleme turunun sadece birinde rakibini elemeyi başardı. Deplasmanda çıktığı son üç Avrupa kupası maçının ikisini kazanan Başakşehir, daha önceki 11 dış saha karşılaşmasında sadece bir galibiyet alabilmişti.

Evinde oynadığı son üç Avrupa maçını kazanamayan Kopenhag, daha önceki dört iç saha karşılaşmasının üçünden galip ayrılmıştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde duran top organizasyonlarından en fazla gol bulan takım Başakşehir. Başakşehir'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı 13 golün yedisinde Edin Visca'nın doğrudan katkısı var. Başakşehir'in Avrupa Ligi deplasmanlarında rakip filelere gönderdiği son beş golün üçü Enzo Crivelli'den geldi. Kopenhag'ın Avrupa Ligi'nde attığı son dört golün ikisini kaydeden Dame N'Doye, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e karşı forma giydiği dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.