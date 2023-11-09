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Spor Kopenhag 7 gollü maçta Manchester United'ı yıktı
Spor

Kopenhag 7 gollü maçta Manchester United'ı yıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 01:51:00 -
Kopenhag 7 gollü maçta Manchester United'ı yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Manchester United'ın karşılaştığı 7 gollü çılgın maçta Kopenhag 4-3'lük skorla Manchester United'ı yıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda Kopenhag, sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Mücadele 4-3 Kopenhag lehine sonuçlandı. Maçta goller; 3. ve 28. dakikalarda Hojlund, 45. dakikada Elyounoussi, 45+9. dakikada Goncalves, 69. dakikada Fernandes, 83. dakikada Lerager ve 87. Bardghji'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Kopenhag puanını 4'e yükseltti. Manchester United 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Manchester United, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kopenhag, Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın grubunda puan durumu

1 - Bayern Münih 12p
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 - Kopenhag 4p

3 - Galatasaray 4p

4 - 

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