Kopenhag 7 gollü maçta Manchester United'ı yıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Manchester United'ın karşılaştığı 7 gollü çılgın maçta Kopenhag 4-3'lük skorla Manchester United'ı yıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda Kopenhag, sahasında Manchester United'ı konuk etti.
Mücadele 4-3 Kopenhag lehine sonuçlandı. Maçta goller; 3. ve 28. dakikalarda Hojlund, 45. dakikada Elyounoussi, 45+9. dakikada Goncalves, 69. dakikada Fernandes, 83. dakikada Lerager ve 87. Bardghji'den geldi.
Bu galibiyetin ardından Kopenhag puanını 4'e yükseltti. Manchester United 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Manchester United, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Kopenhag, Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın grubunda puan durumu
1 - Bayern Münih 12p
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2 - Kopenhag 4p
3 - Galatasaray 4p
4 -
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