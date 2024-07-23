‘Köpek’ten yeni bir gezi kalkışmasının hayalini kuranlar... Sonunuz Kavala gibi olmasın

Buğra Kardan İstanbul

Gerilime ve kavgaya bel bağlayan CHP, tahrik girişimine doymuyor. Gezi güzellemesi yapıp duran Genel Başkan Özgür Özel ve ekibi, sokağı tekrar hareketlendirmek için fırsat kolluyor. En ufak tartışmayı dahi alevlendiren zihniyet, son olarak sahipsiz hayvanlarıyla ilgili 17 maddelik düzenlemeyi provokasyon malzemesi yaptı. Özel’in, “Ölüm yasasına tarihi direniş göstereceğiz” sözü gündemde iken CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz’dan skandal bir çıkış geldi. Sözde hayvanseverleri bir araya getiren protesto gösterisinde Yalaz, başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeyi hazırlayanlar için ‘vicdansız’ nitelemesinde bulunarak ikinci Gezi tehdidinde bulundu:

İkinci gezi sinyali verdiler

“Tarihe direnişe hazır olunsun. ‘İki tane ağaç kesildi’ diye sokakları gümbür gümbür titrettiğimiz unutulmasın. Can dostlarımıza dokunulması durumunda aynı şekilde mücadelemizi vereceğimiz bilinsin. Bu AK Parti’ye son uyarımız!” CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de belediyelerinin parlamentonun köpek uyutma kararına uymayacaklarını yineledi. Meclis komisyonunu çalıştırmamak için ellerinden geleni yapan, çocukları başıboş köpeklerin saldırılarından yaralanan ya da ölen aileleri azarlayan CHP’lilerin gençleri ve kadınları provoke etme gayretleri, milyonları çileden çıkardı.

Mevzu canlar değil

akit’e konuşan AK Parti 27’nci Dönem Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, şunları söyledi: “Canlarımız, bize Allah’ın emaneti. Biz, bu emaneti korumakla mükellefiz. Evvela evlatlarımızı, büyüklerimizi korumakla mükellefiz. Başıboş köpeklerin saldırılarına maruz kalan evlatlarımızın travmalarını, ailelerinin acılarını dikkate almalıyız. Gerekli tedbirleri hayata geçirmeliyiz. Yasal düzenlemeyle çocuklarımızın, büyüklerimizin güvenle dışarı çıkıp dolaşmalarını temin etmeliyiz. Başıboş köpeklere karşı belli başlı adımlar atılıyor. Bununla yeni menfi vakalar önlemek hedefleniyor. Burada yanlış olan bir durum yok. Ne var ki Gezi olaylarında olduğu gibi kafasının ardında ülkeyi germe fikri bulunan odak, yine devrede. 2013’te mevzunun ağaçlar olmadığını biliyorduk. 2024’te de mevzunun canlar olmadığını görüyoruz. Türkiye’de kargaşa çıkarmak için oynanan oyunlara karşı da temkinliyiz. Bu millet, çok büyük bir millet. Karşımızda 15 Temmuz’da darbecilere kafa tutmuş, tankları durdurmuş bir millet var. İnanıyorumki Gezi’ye ve 15 Temmuz’a izin vermeyen bu millet, yeni provokasyon girişimlerine karşı da ihtiyatlı olup hem vatanının hem bayrağının hem de devletinin yanında. Tabii CHP’nin tavrı belli. Komisyonda milletvekillerinin acılı ailelere takındıkları tavır ortada. CHP’li, DEM’li, TİP’li vekillerce uygulanan şiddeti kınıyoruz. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Acılı anne ve babaya azami saygı gösterilmeliydi. Ne yazık ki muhalefet vekillerce gereken duyarlılık ortaya koyulmadı. Bu üçünün aynı şekilde yola devam edeceği muhakkak. Burada önemli olan bu üçüne uymamak, kulak vermemek.”

Öneri de getirmiyorlar

AK Parti 26’ncı Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da şunları dile getirdi: “Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yok. Her şey net. 17 maddede neyin nasıl olacağı yazılı. Ülkede başıboş köpek sorunu var mı? Var. Bunu anketler de teyit ediyor. Alınması gereken önlemler de açık. Ne yapılacak? Kısırlaştırma, aşılama ve sahiplenme yoluna gidilecek. Burada belediyelere önemli görevler tevdi edilecek, aşılama ve barınakları genişletme gibi. Devlet, koordinasyondan sorumlu olacak. Eylem yapanlar da ‘Ben 5 tane ya da 10 tane sahipleneceğim’ diyecek. Çok tartışılan uyutma formülü neden ele alınıyor? Bulaşıcı hastalık ya da kuduz riskinin önüne geçmek için. Burada karar mercii kim? Heyetler, veterinerler. Bu çok önemli bir konu. Şu anda köpeklerden zarar gören çocuklar, ihtiyarlar var. Yaralanma, ölüm vakalarına yenilerinin eklenmesinden korkan çok. Onun için yasal düzenleme yapılıyor. CHP’li arkadaşlarımızdan ricamız, bizim akıl edemediğimiz bir önerileri varsa getirmeleri. Direniş davetinde, Gezi hatırlatmasında bulunanları müşahede ediyor ve üzülüyoruz. Bunların ülkeye yararı, zararı olur. Bunlara itimat edilmemeli. Yapıcı fikirler ve öneriler sunmayanlara aldırış edilmemeli.”

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