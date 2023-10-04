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Gündem Köpekten kaçarken manevra yapan kamyonet şarampole uçtu!
Gündem

Köpekten kaçarken manevra yapan kamyonet şarampole uçtu!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 23:55:00 - 2023-10-05 00:00:03
Köpekten kaçarken manevra yapan kamyonet şarampole uçtu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde önüne aniden çıkan köpekten kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu.

Kaza Beşbulak köyünün yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık kurumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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