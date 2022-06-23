Köpeksevicilerden skandal! Türkiye’yi şikayet ettiler, mağdurları terör örgütlerine hedef gösterdiler

yeniakit.com.tr

Başıboş köpek sorununun baş müsebbiplerinden olan ve sokakların terörize olmasına neden olan sözde hayvan dernekleri yeni bir skandala imza attı. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı’nın başını çektiği hayvan dernekleri, Türkiye’yi dünyaya şikayet ederken köpek saldırısından mağdur olmuş vatandaşları ise terör örgütlerine hedef gösterdi.

“Bizleri öldürüyorlar” yalanıyla Türkiye’yi İngilizce şikayet ettiler

İngilizce “Onlar bizi öldürüyorlar” yalanıyla sosyal medya aralarında terör örgütü gruplarının da olduğu hesapları etiketleyen Erman Paçalı, söz konusu bildiride, münferit birkaç olay üzerinden algı operasyonuna kalkıştı.

Türkiye'ye iftira attılar

“Hayvan haklarına karşı şiddet çağrılarına karşı uluslararası topluma çağrı” başlığındaki bildiride, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sözde saldırılara karşı "kendilerini savunmadığı ve öldürülmelerine göz yumduğu" iftirasını attı.

Yapılan araştırmalara göre köpeklerin sözde hayvansever gruplar tarafından “videoları izlensin, bağışlar yapılsın” diye zehirlendiği iddiaları ortadayken, yine mağduriyeti oynayan sözde hayvan dernekleri, “sayısız köpeğin zehirlenerek ve bıçaklanarak öldürüldüğü, toplu katliamlar yapıldığı, köpeklerin işkenceye maruz kaldığı, birçok hayvanseverin saldırılara maruz kaldığı ve Türkiye’nin bunlara göz yumduğu” yalanını ortaya attı.

Terör örgütlerine mağdurları hedef gösterdi

Sözde hayvan dernekleri, hedeflerine başıboş köpek mağduriyeti yaşayan vatandaşları da hedef aldı. Gönüllüler tarafından başıboş köpeklerin saldırı istatistiğinin tutulduğu Havrita uygulamasının da hedef alındığı bildiride, silahlanma çağrısı yapıldığı yalanı öne sürüldü.

Erman Paçalı’nın, terör örgütü PKK’ya destek veren terör örgütü ALF mensuplarını etiketlemesi dikkat çekti.

Terör örgütü PKK’nın medya organını da paylaştı

Erman Paçalı isimli hayvan derneği başkanı, terör örgütü PKK’nın yayın organı olan Mezopotamya Ajansı’nı da paylaştı. Terör örgütü PKK’nın propagandasının yapıldığı yayın organını paylaşması “hayvan derneklerinin terör örgütleriyle ne işi var?” sorusuna neden oldu.

İmzacı olan dernekler

Haykurder’in başını çektiği skandala diğer hayvan dernekleri de ortak oldu.

İşte bildiriye imza atan dernekler:

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu - ANADOLUFED

Aydın Hayvan Hakları ve Eğitimi Derneği

Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği

Bir El Bin Nefes Derneği

Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi - BURHAK

Büyükçekmece Sokak Hayvanlarını Koruma Ve Sevenler Derneği

Can Dostlarımız Hayvan Hakları Derneği - CANDAN

Çanakkale Morpati Derneği

Çivril Doğayı Ve Hayvanları Koruma Derneği

Deneye Hayır Derneği / Anti-Vivisection Association, Turkey

Doğa ve Hayvan Severler Derneği - DOHAS

Ege Hayvan Hakları Federasyonu - EGEFED

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği - EHKD

Hayvan Hakları İzleme Komitesi - HAKİM

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu

Hayvan Yaşam Hakları Derneği

Hayvanlar İçin Projeler Derneği – HİP

Hayvanlara Adalet Derneği - HAD

Hayvanları Koruma Derneği Manisa – HAKDEM

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği - HAYKURDER

Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği - HAYDIKO ARTVİN

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu - HAYKONFED

Hayvanseverler Derneği -HAYSEV (HaySev Association) Istanbul Hayvan Hakları Derneği

Kars Can Dostları Derneği • Keçi Derneği

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği - KEHAYKO

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (Association for the Protection of Orphaned Animals and Nature)- KIHAYKO

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği -KOHAYDER

Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği

Konya Hayvanları Koruma Kurtarma Derneği – DOSTPATI

Marmara Hayvan Hakları Federasyonu- MARMARAFED

Nazilli Hayvan Hakları Ve Doğa Koruma Derneği

Seferihisar Hayvan ve Doğa Dostları Derneği - SEHAYDER

Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği Sokak Canlıları, Çevre ve Doğayı Koruma Sosyal Yardımlaşma Derneği - SOCED

Sokaktaki Patill Canları Yaşatma Derneği -PADER

Türkell Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneği

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı - (Turkey's Foundation for the Prevention of Cruelty to Animals)

Yaşamdan Yana Derneği

Yunus Emre Hayvan Koruma Derneği Manisa

Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği/Work Animals Rescue Foundation (WARF)

Kim bu Erman Paçalı?

Diğer taraftan vatandaşları hedef gösteren ve Türkiye'yi skandal bir şikayet etme cüretinde bulunan Erman Paçalı’nın kim olduğu merak konusu oldu.

Sapkın internet sitelerinin sahibi ve yöneticisi

2013 yılında LGBTİ'li eşcinsel sapkınlara yönelik internet sitesi açan ve çok sayıda sitede içerik yöneticiliği yapan Erman Paçalı'nın, yine sapkınların destekçisi Bianet'e konuşarak devletin sitesini engellediğini açıkladığı belirlendi.

Ahlaksızlığı yaygınlaştırmaya çalıştığı görülen Erman Paçalı'nın şimdi de sokakların terörize olmasında önayak olması, devleti ve mağdurları tehdit etmesi dikkat çekti.

Sitesinin kapatılmasının ardından siyasetçilere iftira

Sapkın faaliyeti engellenince çılgına dönen Erman Paçalı'nın, 2013 yılında kendi sitesinde yazdığı ahlaksız bir yazıda, sitesinin kapatılmasının ardından sapkın bir partiye gittiğini ve orada muhafazakar siyasetçilerle karşılaştığı yalanını ortaya attığı belirlendi.

2013 yılındaki mide bulandıran yazısıyla siyasetçi ismi veremeyen ve kendince bir hikaye uyduran Erman Paçalı, AK Parti hükümetini hedef alarak algı operasyonu yaptı.

İftira atma cesaretinde bulunan ve kanunlardan hiç çekinmeyen Erman Paçalı'nın internet sitesindeki üyelerine de şantaj uygulayıp uygulamadığı akıllarda soru işareti bıraktı.

Askeri casusluk davasında yargılandı

‘Redhack’ adlı hacker grubuna Reyhanlı patlamasına ilişkin askeri istihbarat belgelerini sızdırdığı iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılanan Utku Kalı’nın bu belgeleri cep telefonu yolu ve ‘WhatsApp’ adlı anlık mesajlaşma programı üzerinden gönderdiği iddia edilen Erman Paçalı hakkında da olaydan iki yıl sonra, ‘casusluk’ iddiasıyla dava açılmıştı.

2015 yılındaki bu davada, belgeleri almadığını ifade ederek beraat ettiği öğrenildi.

Bahçeli'ye ve Erdoğan'a alçak sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Bilal Erdoğan'ı hedef alan Erman Paçalı'nın hakaretlerde bulunduğu da tespit edildi. Paçalı'nın FETÖ'ye yönelik skandal destekte bulunduğu ortaya çıktı.

İşte Erman Paçalı'nın skandal paylaşımları:

Köpek saldırılarıyla ilgili skandal ifadeler ve tehditler