Köpekperestler şimdi de cami avlularına dadandı! İğrenç video ile Müslümanlarla dalga geçti

Her yıl yitirilen onlarca cana, binlerce kazaya neden olan, bazı bölgelerde çocukların korkudan dışarı çıkamaz hale geldiği başıboş köpek sorunu çözüm beklemeye devam ederken bir yandan da bu duruma karşı çıkan vatandaşlar, köpekperestlerin türlü saldırılarına uğruyor. Köpekperestler ise artık işi başka noktalara taşımaya başladı.

Ordu'da, cami bahçesinde başıboş köpek beslerken video çeken bir kadın, camiye giden Müslümanlarla dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

“Mahallenin camisindeyim” diyerek cami bahçesine aldığı köpekleri beslediğini gösteren kadın, kemik attığı bir köpeğe ise “Kızım, al kemiğini orada bırakma annecim, cemaati Müslimin orada kemik görmek istemez, çok temiz dünyada yaşıyorlar ya” diyerek Müslümanların temiz insanlar olmadığı göndermesinde bulundu.