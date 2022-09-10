Köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan Altıntop da köpek dehşetini yaşadı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Son 6 ayda 10’dan fazla insanın hayatını kaybettiği başıboş köpek sorunu ısrarla görmezden gelinmeye devam ediliyor. Her gün Türkiye’nin farklı bir ilinden saldırı haberleri gelirken yaşanan saldırıların son kurbanı Tuğba Altıntop oldu. Arkadaşları ile beraber İstanbul’un Şile ilçesine giden Altıntop, sokakta başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü mankenin yüzüne çok sayıda dikiş atıldı. Köpek saldırılarına karşı vatandaşların güvenliği için kullanılan Havrita.com’un kapanmasına sevinen isimlerden biri olan Altıntop, köpek lobisi tarafından hedef gösterilen uygulamanın erişime kapatılması üzerine “şükürler olsun” diyerek paylaşım yapmıştı. Saldırıya ilişkin konuşan Köpek Sorunu Platformu sözcüleri, “Ülkemizde senelerdir ‘can dostlar’ adı altında yapılan köpek PR’ları artık bitmeli. Sahipli/sahipsiz başıboş köpeklerin tehlikeleri anlatılmalı ve derhal önlem alınmalı” dediler.