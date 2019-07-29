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Köpeklerin saldırdığı gelincik telef oldu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir gelincik, köpekler tarafından telef edilmiş şekilde bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:33
Köpeklerin saldırdığı gelincik telef oldu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir gelincik, köpekler tarafından telef edilmiş şekilde bulundu.


Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlıMescit Mahallesinde ara sokakta meydana geldi. Köpek sesi duyan vatandaşlar, ölmüş halde gelincik buldu. Gelinciğin köpeklerinin saldırısı sonucu öldüğünün tahmin edildiği öğrenildi.


Telef olan gelinciği yol kenarında gören Serdar Demir, “Hayvanın öldüğü noktaya daha gelmeden yoğun köpek sesleri duydum. Vardığım noktada ölü ama daha önce hiç görmediğim bir hayvan gördüm.Ben normalde hayvancılıkla uğraştığım için sürekli yabandayım.Bu tür bir hayvanla ilk kez karşılaştım. İnternet haberlerinde daha önce gördüğüm gelincik olduğunu fark ettim.Gelincik yaz ve kış aylarında renk değiştirdiğini de okumuştum. Nesli tükenmekte olan bu hayvan ilçe merkezimize kadar gelmesi bir zenginliktir. Çemişgezek bu açıdan çok şanslı. İnşallah bölgemizde bu hayvanların devamı vardır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:33
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