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Gündem Köpekleri uyuşturucu iğne vurup ölüme terk eden şüpheliler yakalandı!
Gündem

Köpekleri uyuşturucu iğne vurup ölüme terk eden şüpheliler yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 21:54:00 -
Köpekleri uyuşturucu iğne vurup ölüme terk eden şüpheliler yakalandı!

Kastamonu'da anestezi uygulayarak 10 sokak köpeğini ölüme terk eden 3 şüpheli yakalandı.

Aralarında muhtar ve azasının da olduğu 3 şüpheliye toplam 21 bin 648 lira para cezası uygulandı.

Olay, 24 Şubat’ta Cide ilçesi Kemerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpek, bölgedeki boş araziye atıldı. Köpekleri gören bir vatandaş, durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Cide Belediyesi Hayvan Hakları ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler tarafından köpekler, ölüme terk edilmiş halde bulundu. Nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen köpekler, yapılan incelemelerin ardından Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek tedavi altına alındı.

Para cezası verildi!

Yaşanan olayın ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş araziye anestezi uygulanarak ölüme terk edilen köpeklerle ilgili yaptıkları inceleme ve araştırmalar neticesinde şüphelilerin F.M., K.Y. ve B.K. olduklarını belirledi.

Polis ekipleri, aralarında muhtar ve azanın da olduğu 3 kişiye 7 bin 216'şar lira olmak üzere toplamda 21 bin 648 lira para cezası uyguladı.
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