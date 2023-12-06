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Gündem Köpeklere ağlayanlar Gazze’deki katliama kör
Gündem

Köpeklere ağlayanlar Gazze’deki katliama kör

Yeniakit Publisher
2023-12-06 12:45:00 -
Köpeklere ağlayanlar Gazze’deki katliama kör

Sık sık hümanizmden, çocuk haklarından, kadın haklarından dem vurarak duyar kasan sanatçı takımı, Gazze’deki çocuklara kör sağır olduğunu bir defa daha ortaya koydu. İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma dünyaca ünlü pek çok sanatçı tepki gösterirken, Türkiye’de gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreninde, söz konusu katliam ünlülerin gündemine girmedi.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Sürekli hümanizmden, çocuk, kadın ve insan haklarından dem vurarak duyar kasan jakoben sanatçı takımı, sıra Gazze’deki çocuklara gelince kör ve sağır oluyorlar. İsrail’in soykırımına dünyaca ünlü pek çok sanatçı tepki gösterirken, Türkiye’de gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreni’nde söz konusu katliam, bizimkilerin gündemine bile neredeyse girmedi. Törende birkaç duyarlı sanatçı ve müzisyen hariç Türkiye’deki sinema, dizi ve müzik sektöründe büyük pastayı götüren güruhun duyarsız kalmasını değerlendiren Yazar Serkan Üstüner, sanat camiasının İsrail’in katliamlarına sessiz kalmasını eleştirdi.

Algılayamama sorunları var

akit’e konuşan Üstüner, şunları dile getirdi: “Türkiye’de sanatçı olma mefhumu her manada otomatikman muhalif olma anlamına geliyor. Sanatçı elbette muhalif olabilir, otoriteye, iktidara karşı da olabilir. Bu normal bir serüven. Ama ülkemizde hiçbir beis yokken dünyada var olan insanlık dışı muameleleri görmezden gelen bir kitle var. Bu sadece Türkiye’ye has bir kitle. Dünyada bakıyorsunuz işte Pink Floyd’un solistinden tutun da İrlanda’daki edebiyatçılara varıncaya kadar tüm dünya Gazze için ayaktayken Türkiye’de özellikle sanat camiası adı altında olan kitle soykırımdan bihaber. Şunu düşünebiliyor musunuz? Yani bir kadın evindeki köpeğinin çok mutlu olduğundan bahsediyor diğeri İngilizce kelimelerle sahneye çıkıyor ortada bir Alev Alatlı’nın deyimiyle bir ‘paçozluk, bir garabet’ var. Türkiye’de sanat ve sanatçı olma mefhumu maalesef ki yok. Bu kitleye baktığımız zaman herhangi entelektüel bir birikim yok, kendi sinemasına dair söyleyeceği herhangi söz yok, kendi alanıyla ilgili ortaya koyduğu icra yok burada sadece yerel bazda bir ünden bahsedebiliyoruz. Bunun sonrasında dünyayı herhangi bir noktasında algılayamama sorunları var.

“Bunlar Esfel-i Safilin”

“Bu insanların kendilerinde herhangi bir şekilde feraset oluşmuyor. Sanatçının tanımı şudur. Var olan meselenin veya varlığın, dünyanın özünü ve varsayımlarını yani ötesini idrak edebilen kişi. Maalesef ki Türkiye’de ne öteyi idrak edebilen bir sanatçı toplumu var ne de bunu özümseyerek kendini, ülkesini veya milletini temsil edecek bir karakterleri var. Sokak köpeği için sokağa çıkıyorlar, kesilmemiş ağaç için sokağa dökülüyorlar ama işte Gazze’de veya başka bir yerde on binlerce çocuk ölüyor onlara ses çıkarmıyorlar. İslami hassasiyetlerini geçtim insanlık adına utanç verici durum. Dünyanın iletişim bile olmayan en ücra köşesinde bile Gazze’deki çocuklar, Gazze’deki insanlık dramı, Gazze’deki vahşet konuşulurken Türkiye’de kendini sanatçı, oyuncu, nasıl anlamlandırıyorsa bu insanların ağzı kapalı, gözü kapalı, kulakları duymuyor. Elbette ki bunları da bir sınıfa koymak lazım. İnsan eşref-i mahlukattır. Ama bunlar esfel tarafını seçmişlerdir. Sanatçı sınıfına mensup değildir. Kendi kültürümüzü, sanat alanımızı, kendi kültür dünyamızı oluşturmadığımız sürece bu malum lobilerden tutun da işte ajanslara varıncaya kadar Türkiye’de bu işi domine eden ekipler bu mesafede bütün yollarını katedeceklerdi ve sanat alanlarında etkili olmaya devam edeceklerdi. Bizim şimdiden kendi kültür sanat dünyamızı yaşatacak ve bu minvalde gerek ulusal çapta gerek uluslararası alanda bir yol haritası belirleyip, önümüzdeki 30-40-50 yılın planlamasını yapmamız lazım. Bu noktada da çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Ama güruh için söylenecek bir şey varsa Esfel-i safilinlerdir. Bir çocuğa bile ağlayamayacak ve hatta Gazze’deki çocukları susturabilecek vaziyette olanların ruhsal olarak, patolojik olarak tedaviye ihtiyaçları vardır.”

Köpek konuşması tepki çekti

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde köpeğinden bahseden oyuncu Ecem Erkek büyük tepki toplamıştı. Oyuncu Cem Uçan, yaptığı paylaşımda ödül konuşmasında evdeki köpeğine selam yollayan Ecem’i eleştiren bir video yayınlayarak, “Evde sabırsızlıkla beni bekleyen bir oğlum var. Adı Şems. Fakat onun yaşında Gazze’de onun kadar şanslı olmayan, mezara defnedilecek cesedi bile bulunmayan küçük çocuklar var” ifadelerini kullandı. Ayrıca ödül töreninde Gazzeli çocuklar hakkında konuşma yapan Madrigal grubunun bateristi Sanlı Akgül’ün de köpeğinden bahseden Ecem Erkek kadar alkış almaması dikkat çekti.
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Yorumlar

Dayi

Köpekler insan dostudur.

İ. Keskin

Hanımefendiyi tanımam etmem de pek fena linç etmeye alıştınız. Size bu yeddi veren nedir acep. Kadıncağız alçak katil israil için övücü bir laf ta etmiyor. Kin, öfke, tamah ve cehaletten beri durunuz. Amerika kapıya dayanmış. Siz dost çoğaltmaya bakın. Yoksa niyet herkesi birbirine düşürmek ni?
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