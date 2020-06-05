  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı

Şanlıurfa’da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:59:12 -
Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı

Şanlıurfa’da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler kaçışırken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki en kalabalık caddelerden biri olan Urfa Caddesi’nde yaşandı. İki sokak köpeği, cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşmeye başladı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler büyük bir korku içerisinde kaçıştı. Bazı vatandaşlar kavgayı film izler gibi uzaktan seyredip cep telefonuna kaydederken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmaya çalıştı. Bir süre cadde ortasında dövüşen köpekler birbirini kovalayıp uzaklaşırken, onları ayırmaya çalışan vatandaş da arkalarından koşarak köpekleri yakalamaya çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı