Köpekçilere nihayet hak ettikleri cezalar uygulanmaya başlandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Köpekçilere nihayet hak ettikleri cezalar uygulanmaya başlandı

Sözde hayvanseverler ve mama lobilerinin sürekli olarak sokakta kalmaları için yoğun çaba sarf ettiği başıboş sokak köpekleri vatandaşlar için tehdit oluşturmaya devam ederken, Manisa’dan gelen bir haber yüreklere su serpti.

Manisa'da barınaktan sahiplenilerek yeniden sokağa bırakılan 2 köpek için sokağa bırakan şahsa 172 bin 710 TL para cezası kesildi. Başıboş bırakılan köpekler ise yeniden barınağa alındı.

VATANDAŞLAR CEZA KESEN GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başıboş sokak köpeklerinden rahatsız olan vatandaşlar ise sosyal medyadan yasayı suistimal etmeye çalışan şahsa cezai işlem uygulayarak görevlerini hakkıyla yerine getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ve Manisa Valiliği’ne teşekkür eden paylaşımlarda bulundular. Vatandaşlar, yasa ve yönetmelikte belirtilen cezai işlemlerin gerektiği şekilde uygulanması halinde sokak köpeklerini suistimal ederek halk sağlığını tehlikeye atanlara karşı caydırıcı etki oluşturacağını vurguladılar.

