Siyaset
Omurgasız siyasetin en net görüntüsü! Sözde ülkücüler CHP kapısında 'devrimci' oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Koltuk hırsı ve menfaat uğruna mukaddesatçı değerlerini bir kalemde silip atan sözde milliyetçi “siyasi fırıldakların” gerçek yüzü CHP kapısında deşifre oldu! Geçmişte "Bozkurt" selamıyla oy avcılığı yapan Cemal Enginyurt, Ümit Dikbayır ve Adnan Beker, CHP Genel Merkezi önünde saf tutarak marjinal sol grupların ve militanların dilinden düşmeyen, ülkücü camiayı hedef alan sözde "devrim" marşını bağıra çağıra okudular.

Dün "Milli ve yerliyiz" diyerek milliyetçi ve ülkücü camianın oylarına talip olan “siyasi fırıldaklar” menfaat kapısı gördükleri CHP’nin eşiğinde sol marşlara sarıldı. Geçmişte milliyetçi kimlikleriyle boy gösteren Cemal Enginyurt, Ümit Dikbayır ve Adnan Beker, CHP’de adeta evrim geçirerek sol/devrimci literatürün kirli jargonuyla bezeli “Gündoğdu Marşı”nı büyük bir iştahla koro halinde haykırdı.

Sosyal medyaya düşen ve izleyenlerin ağzını açık bırakan görüntülerde, sözde milliyetçi vekillerin düştüğü rezillik apaçık gözler önüne serildi. Hayatları boyunca sağ siyasetin ekmeğini yiyen bu isimlerin, CHP Genel Merkezi önünde militan edasıyla şu dizeleri savurması ibretlik bir vesika olarak kayıtlara geçti:

“Yolumuz devrim yolu, gelin kardaşlar gelin, Yurdumuza faşist dolmuş, vurun kardaşlar vurun!”

Başta milliyetçilerin söylediği bu marşın CHP’liler tarafından inatla Grup Yorum versiyonunun söylenmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Zira aşırı solcu Grup Yorum’un düzenlediği versiyonda, yukarıdaki ifadelerin ülkücüleri hedef almak için eklendiği biliniyor.

Kamuoyunun “ekran arsızı” olarak tanıdığı Cemal Enginyurt’un omurgasız siyaset tarzına alışkın olan vatandaşlar, bu kez İYİ Parti’den ihraç edilen ve her fırsatta milliyetçilik taslayan Ümit Dikbayır’ın da bu koro içinde başrolü oynamasını hayretle izledi. Kendilerinden başka herkesi faşist ilan eden marjinal sol grupların ağzıyla konuşan Dikbayır ve yandaşları, koltuk uğruna geçmişlerini ve dava dedikleri değerleri bir kalemde sildi.

Dün kutsal saydıkları değerleri bugün sol marjinalizme meze yapan bu isimlerin maskesi bir kez daha düşmüş oldu. Sosyal medyada infiale yol açan görüntülere dindar ve milliyetçi mukaddesatçı camiadan tepki yağdı. Vatandaşlar, “Dün Bozkurt selamı verenler, bugün CHP kapısında yoldaş olmuş. İşte koltuk hırsının insanı getireceği son nokta!” diyerek bu ideolojik savrulmaya ve omurgasızlığa tokat gibi yanıt verdi.

İşte marşın orijinal haliyle Grup Yorum versiyonu arasındaki fark:

 

CHP'deki kaosa dair çarpıcı analiz: "Parti fiilen ikiye bölündü"

Adem

Kaypaklikta zirve...davasindan bu kadar sapan bir group...70 lerden birbirini vuranlar simdi can ciger...buyur burdan yak...

Vay vay

Chp nin kullandığı en ucuz aparat, cemal enginyurt.
