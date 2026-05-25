CHP’li Yarkadaş’tan fondaş ÇGD’ye tarihi ayar! Gazeteci yumruklayan Ali Mahir Başarır!

Sosyal medya hesabından ÇGC’nin gerçekleri saptırmaya çalışan açıklamasına tepki gösteren Barış Yarkadaş, “Açıklamada yazmayı unutmuşlar sanırım. CNN TÜRK muhabirine yumruk atan kişi Ali Mahir Başarır… Gazetecilik örgütleri bu saldırıya sessiz kalmayacaktır diye düşünüyorum” uyarısında bulundu.

YUMRUKLAYAN ALİ MAHİR, KINANAN TÜRK POLİSİ!

Özgür Özel ve örgütünün CHP Genel Merkezi’ni işgalini sonlandıran emniyet güçlerinin gazetecilere hakaretlerde bulunarak saldırdığı yalanını kurgulayarak açıklama yapan ÇGC, “Bugün CHP Genel Merkezi önünde görevini yapan gazetecilere polisler tarafından açıkça hedef alınarak müdahale edilmiştir. Görevleri yapmaları engellenmiştir. Bazı gazetecilere ise açıkça hakaret edilmiştir. Ayrıca bazı vekillerin de arasında olduğu partililer bazı gazetecilere müdahale etmiş ve devamında tartaklamıştır. Polisin işi gazeteci engellemek veya hakaret etmek değil görevini yapmaktır! Daha önce dediğimiz gibi siyasetçilerin kanalların yayın politikası ile hesaplaşacağı isimler de muhabirler değildir. Tüm meslektaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyor, yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerine yer vermişti. Oysa CNN Türk muhabirini yumruklayan kişinin Özgür Özel örgütünden Ali Mahir Başarır olduğu ortaya çıkmıştı.