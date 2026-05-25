Hançerciler Özel’in bu sözünü paylaşıyor! “Dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacağımız hiçbir şeyimiz yoktur!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan ile birlikte partiye girişini yasaklattığı 4 kişiden biri olan Burhanettin Bulut, para ve iş vaadiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarını çalıp partinin üç yılını heba etmelerine rağmen, partiden tahliye edilmelerini “ihanet” olarak değerlendiren Özgür Özel’in sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“HEM HANÇERLEYİP HEM İHANETTEN BAHDİYORLAR!”

Mahkeme kararıyla Özgür Özel yönetimi “mutlak butlan” yani “yok” sayıldığı halde X profilinde hala “CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” sıfatını kullanan Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Özgür Özel’in “Birileri diyor ya arının diye. Onların sıktırdığı biber gazından yağan yağmurun altında arındık. Dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacağımız hiçbir şeyimiz yoktur” şeklindeki sözlerini paylaştı. Paylaşıma vatandaşlar “Hem adamı arkadan hançerlediniz, hem de ihanetten bahsediyorlar”, “Tarihin en yüzsüz, en omurgasız siyasi ekibi” ifadeleriyle tepki gösterdiler.