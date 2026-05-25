Şehirlere yapay zeka kalkanı: Aselsan'dan 470 milyon dolarlık imza!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 470 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalayan Aselsan, yapay zekayla güçlendirilmiş Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri projesini 2029 yılına kadar hayata geçirecek.

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri tedarikine yönelik toplam 469 milyon 974 bin dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı.

TESLİMATLAR 2029’A KADAR SÜRECEK

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, söz konusu proje kapsamındaki teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni anlaşmanın, Türkiye’nin güvenlik teknolojileri altyapısında önemli rol oynayacağı ifade ediliyor. Projede kullanılacak sistemlerin; yapay zeka destekli analiz, görüntü işleme, akıllı takip, veri değerlendirme gibi ileri teknoloji çözümler içereceği belirtiliyor.

Şirketin açıkladığı verilere göre Aselsan, yılın ilk üç ayında toplam 1,26 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmelerin yaklaşık yüzde 50’sinin ihracat kaynaklı olması dikkat çekti.

İHRACAT GELİRLERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Aselsan’ın yeni ihracat sözleşmelerindeki büyümenin yüzde 69’a ulaştığı açıklandı. Şirketin yeni ihracat anlaşmalarının toplam büyüklüğü 629 milyon dolara yükseldi.

Aselsan'ın bakiye siparişlerinde de güçlü yükseliş yaşandı. Şirketin toplam bakiye siparişlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 20,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

