ABD’de dikkat çeken anket: Demokrat tabanda siyonist rejime destek sert düştü

The New York Times ile Siena College Research Institute tarafından gerçekleştirilen yeni kamuoyu araştırması, ABD’de özellikle Demokrat seçmen tabanında siyonist rejime yönelik desteğin ciddi şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, kendisini Demokrat ya da Demokratlara yakın bağımsız seçmen olarak tanımlayan katılımcıların yüzde 74’ü siyonist rejime askeri ve ekonomik yardım yapılmasına karşı çıkıyor. Gazze savaşından önce bu oran yüzde 45 seviyesindeydi.

Filistin’e sempati yükseldi

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise Filistin’e yönelik sempati oranındaki artış oldu.

Katılımcıların yüzde 60’ı Filistinlilere sempati duyduğunu belirtirken, bunun yüzde 41’lik kısmı “güçlü sempati” ifadesini kullandı. Siyonist rejime sempati duyduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15’te kaldı.

Özellikle genç seçmenlerde dikkat çekici bir kırılma yaşandığı görüldü.

  • 18-44 yaş grubunda Filistin’e sempati oranı yüzde 74’e çıktı.
  • Aynı yaş grubunda siyonist rejime sempati yalnızca yüzde 7’de kaldı.

45 yaş üzerindeki seçmenlerde ise:

  • Filistin’e sempati yüzde 49
  • Siyonist rejime sempati yüzde 22 olarak ölçüldü.

Gazze savaşı sonrası tablo değişti

Araştırma sonuçları, Gazze’de yaşanan savaş ve insani kriz sonrası ABD kamuoyunda ciddi bir algı değişimi yaşandığını ortaya koydu.

Raporda, Demokrat Parti tabanında siyonist rejime verilen desteğin artık tartışmalı hale geldiği ve seçmenlerin önemli bir bölümünün partinin bu konuda “aşırı destekleyici” bir çizgide olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Trump politikalarına da tepki

Anket ayrıca Demokrat seçmenlerin büyük çoğunluğunun Donald Trump’ın politikalarına karşı olduğunu da ortaya koydu.

Katılımcıların önemli bir kısmı, ABD’nin dış müdahaleler yerine ekonomi, sağlık, göç ve sosyal sorunlar gibi iç meselelere odaklanması gerektiğini savundu.

Uzmanlara göre araştırma sonuçları, ABD siyasetinde özellikle Gazze savaşı sonrası dış politika ve siyonist rejime verilen destek konusunda tarihi bir kırılmaya işaret ediyor.

Barbaroslar geliyor

Abd halkı uyanmaya başladı pat cips pop corn yemeyi bıraktı heralde ayık olmaya başladı
