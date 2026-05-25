Raydan çıkan tramvay binaya daldı: Çok sayıda kişi yaralandı
Türklerin vizesiz gidebildiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad korkunç bir kazaya sahne oldu. Raydan çıkan bir tramvay yol kenarındaki binaya girerken kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Vizesiz seyahat imkanı dolayısıyla Türk turistlerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın merkezinde bir tramvay raydan çıkarak bir binaya çarptı.
Yapılan açıklamada en az 12 kişinin yaralandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği kaydedildi. Bölgede olay yeri incelemesi devam ederken, trafik de aksadı.