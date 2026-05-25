  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gizli koruyucu: Haziran ayı toplayın... Yemek sonrası ilaç gibi bizi korurken şikâyetleri hafifletir... Hayrete düşürdü Flaş gelişmeyi duyurdu: Üst üste 2 şok yaşayan Montella, Arda için kararı verdi! Altının kilogram fiyatı yükselişte! Dangalak domatesin hasadı başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor! Herkes kapış kapış satın alıyor... Sofrada yer açın İtalyanlar ifşa etti: Beşiktaş bıraktı, Trabzonspor peşine düştü! Masterchef yarışmacısı Rahmi Koç'u ifşa etti Husumetin yerini kardeşlik aldı DMM, Erdoğan ile ilgili o algıya dikkat çekti! Kara propaganda içeriklerine itibar etmeyin İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu: Türk İHA'sı savaş uçağını vurdu
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Dangalak domatesin hasadı başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor! Herkes kapış kapış satın alıyor... Sofrada yer açın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dangalak domatesin hasadı başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor! Herkes kapış kapış satın alıyor... Sofrada yer açın

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen ve yerli halkın Dangalak olarak isim verdiği yerli domateste hasat süreci başladı. Sofradaki lezzetin kalitesini doğrudan belirliyor.

#1
Foto - Dangalak domatesin hasadı başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor! Herkes kapış kapış satın alıyor... Sofrada yer açın

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen ve yerli halkın Dangalak olarak isim verdiği yerli domateste hasat süreci başladı. Seralardan özenle toplanan, şekil bozukluğundan dolayı 'Dangalak' adı verilen ve lezzeti ile kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı domatesler pazarda 100 TL'ye satılıyor.

#2
Foto - Dangalak domatesin hasadı başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor! Herkes kapış kapış satın alıyor... Sofrada yer açın

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen ve yerli halkın Dangalak olarak isim verdiği yerli domateste hasat süreci başladı. Salatalara ve kahvaltılarayemek talep görüyor. İncirliova'nın Karabağ Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ebru (46) ve Sezgin Ceylan (52) çifti bu yıl 4 bin fide olarak diktikleri domateslerin hasadına başladı. Hasatta en dikkat çekici ürün ise önceleri pek değeri olmayan yerli halkın şekil bozukluğundan dolayı Takoz veya Dangalak adını verdiği domatesler oldu. Sabahın erken saatlerinde hasadına başlanan ve kovalarla taşınıp kasalara konulduktan sonra iç pazarda tüketime sunulan Dangalak cinsi domatesler vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı. Lezzeti ve yumuşaklığı ile özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan domatesin hasadını yapan Ceylan çifti, bu yıl ürünlerinde verim oranının iyi olduğunu belirterek, yaptıkları işten memnuniyetlerini dile getirdi.

#3
Foto - Dangalak domatesin hasadı başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor! Herkes kapış kapış satın alıyor... Sofrada yer açın

Eşi ile birlikte domates üretiminde aktif rol aldığını belirten Ebru Ceylan, "Geçen sene biraz zarar etmiştik ama bu sene verimlerimiz güzel. Eskiden bu domates cinsimiz tutulmuyordu, şekil bozukluğundan dolayı. Eski adıyla Takoz, Dangalak diyorlardı. Şimdi yeniden tutulur oldu, zaten tadı da çok güzel. Dangalak domates pazarda 100 TL'ye satılıyor. Dangalak domateslerin verimi diğer domates türlerine göre daha kısa sürüyor. Tadı çok güzel, alaturka domates yani, eski adıyla Dangalak. Ben halde çok çalıştım. Eskinden o dönemlerde bunları ayırıp işliyorduk. Tabii toplaması da zor, ellerimizi yıpranıyor, sonuçta çiftçilik yapıyoruz" diye konuştu. Eşinin en büyük yardımcısı olduğunu ifade eden Sezgin Ceylan ise "Bunlar eski yerli köy domatesi. Diğer domatesler gibi düz olmaz bunlar. Eskiden biz bunları Dangalak diye atardık ama şimdi meşhur oldu. Bunun tadı daha farklı aslında, daha güzel. Artık pazarda insanlar bunu görünce almamazlık yapmıyor, alıyor artık. Biz bu işi genelde iki kişi yapıyoruz. Çok sıkışırsak yardım alıyoruz, genelde kendimiz çalışıyoruz. Tabi en büyük yardımcım eşim" dedi.

#4
Foto - Dangalak domatesin hasadı başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor! Herkes kapış kapış satın alıyor... Sofrada yer açın

Dangalak domateslerin verimi diğer domates türlerine göre daha kısa sürüyor. Tadı çok güzel, alaturka domates yani, eski adıyla Dangalak. Ben halde çok çalıştım. Eskinden o dönemlerde bunları ayırıp işliyorduk. Tabii toplaması da zor, ellerimizi yıpranıyor, sonuçta çiftçilik yapıyoruz" diye konuştu. Eşinin en büyük yardımcısı olduğunu ifade eden Sezgin Ceylan ise "Bunlar eski yerli köy domatesi. Diğer domatesler gibi düz olmaz bunlar. Eskiden biz bunları Dangalak diye atardık ama şimdi meşhur oldu. Bunun tadı daha farklı aslında, daha güzel. Artık pazarda insanlar bunu görünce almamazlık yapmıyor, alıyor artık. Biz bu işi genelde iki kişi yapıyoruz. Çok sıkışırsak yardım alıyoruz, genelde kendimiz çalışıyoruz. Tabi en büyük yardımcım eşim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti

Denizli siyasetinde kartları yeniden karacak dikkat çeken bir istifa ve katılım süreci yaşandı. CHP Çardak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı g..
Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı
Dünya

Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorlandığını yazdı. Haber..
Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği

Özgür Özel ve ekibinin işgal ettiği CHP Genel Merkezi polis tarafından boşaltılırken CHP Genel Merkezi'ne giren Kemal Kılıçdaroğlu destekçil..
AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!
Gündem

AK Parti'den CHP'ye çok sert had bildirme! Ahmet Büyükgümüş koltuk kavgasının perde arkasını deşifre etti!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamada, mahkeme kararıyla CHP Genel Ba..
İşte itiraf diye buna denir! Herzog kendi toplumlarındaki vahşeti "korkunç bir hayvanileşme süresi" olarak nitelendirdi!
Gündem

İşte itiraf diye buna denir! Herzog kendi toplumlarındaki vahşeti "korkunç bir hayvanileşme süresi" olarak nitelendirdi!

İşgalci İsrail rejiminin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Batı Kudüs’te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmayla kendi toplumlarının asi..
AK Parti’nin eski MKYK üyesi hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti’nin eski MKYK üyesi hayatını kaybetti

AK Parti’nin eski MKYK üyelerinden, iki dönem Alaplı Belediye Meclis Üyeliği yapan Emine Çift yaşamını yitirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23