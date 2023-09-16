Köpek saldırısı: 9 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı!
İstanbul Silivri'de oyun oynarken yanına gelen sahipsiz köpeği sevmek isteyen 9 yaşındaki Hamza Eroğlu, köpeğin saldırmasıyla yüzünden yaralandı.
İstanbul Silivri'de oyun oynarken yanına gelen sahipsiz köpeği sevmek isteyen 9 yaşındaki Hamza Eroğlu, köpeğin saldırmasıyla yüzünden yaralandı.
Silivri Kiptaş Konutları'nda ailesiyle yaşayan 9 yaşındaki Hamza Eroğlu, 2 Eylül'de site bahçesindeki kum havuzunda oynarken yanına gelen sahipsiz bir köpeği sevmek istedi. Elini uzattığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Hamza, yüzünden yaralandı.
Ailesi tarafından hastaneye götürülen Hamza'nın 5 santimetrelik yara oluşan yüzüne dikiş atılırken, çocuğa kuduz ve tetanos aşıları da yapıldı.