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Sosyal Medya Köpek resmen konuştu
Sosyal Medya

Köpek resmen konuştu

Yeniakit Publisher
2023-12-08 07:54:00 - 2023-12-08 07:55:07

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kadının köpeğine "I love you" dedirtmeye çalıştığı anları paylaştı. Köpek resmen kadının istediği şekilde konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kadının köpeğine "I love you" dedirtmeye çalıştığı anları paylaştı.

Köpeğine sürekli olarak "I love you" diyerek sevgisini gösteren aynı zamanda da söylediği cümleyi öğretmeye çalışan kadın en sonunda amacına ulaştı.

Köpeğinden de aynı şekilde "I love you" yanıtı alan genç kadın şaşkınlık ve o anın getirdiği heyecanla yerinden kalkarak sevinç çığlıkları atarak sevinmeye başladı.

Kadının ani tepkisi sonrası ne yapacağını bilemeyen köpek, korku ve şaşkınlıkla etrafına bakmakla yetindi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anların sevimli görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında büyük beğeni topladı.

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