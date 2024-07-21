Köpek olmayı bile beceremediler

Türkiye uzun yıllara dayanan başıboş sokak köpeği sorunundan kurtuluyor.

Bu kapsamda Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de görüşülüyor.

Köpeklerin toplatılması, rehabilite edilerek kısırlaştırılması ve tüm rehabilitasyon sürecine rağmen saldırganlığa devam eden köpeklerin uyutulmasını öngören kanun teklifi hayvan derneklerinin tepkisine neden oldu.

Yasanın geri çekilmesini istediler

Bu süreçte düzenlenen protestolardan biri de Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirildi.

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Protestocular sloganlar atarak yasanın geri çekilmesini istedi.

Köpek kılığına girdiler

Köpek maskeleri giyen hayvanseverler, besteledikleri şarkıları söyledi.

Basın açıklaması öncesi teklifin ilk üç maddesine kabul oyu verenlerin isimleri tek tek okunarak protesto edildi.

Yapılan ortak basın açıklamasında siyasi partilere, milletvekillerine ve hak savunucularına seslenerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bir sabah kuyruk sallayan Çomar'ı göremeyeceksiniz"

Muhalefet partileri vekilleriyle birlikte kurduğumuz baskı ile 22 Temmuz Pazartesi günü, saat 14'e ertelenen ikinci toplantıda görüşülecek 14 madde daha var. 14 maddeyi de geçirirlerse, toplam 17 maddelik yasa tasarısının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bir sabah uyandığınızda, sizi selamlayan, kuyruk sallayan mahalle sakininiz Çomar'ı, göremeyeceksiniz. Çünkü öldürecekler! Suyunu tazelemek için Sarman'ı arayacaksınız, ama bulamayacaksınız.