'Köpek' lobisi sözcüsü Ömür Gedik, 'müthiş zeka ürünü' tweetiyle dalga konusu oldu! Kaç gün düşündün bunu yazmak için?
Devleti ve milleti 20 kişi toplayarak tehdit eden ve "toplamalar devam ederse 81 ilde yüz katı kalabalık toplarız" diyen şarkıcı Ömür Gedik, istediği kalabalığı toplayamayınca yalana başvurdu. Kendisine bir erkek tarafından saldırıldığını ve canını zor kurtardığını söyleyen Gedik'in bu yalanı sosyal medyada dalga konusu oldu. Erkeklerle sokak köpeğini kıyaslaması ise tepki çekti.
yeniakit.com.tr
Çocukların köpek saldırısında yaralanmasını ve ölmesini görmezden gelen 'Köpek lobisi' sözcüsü Ömür Gedik, sosyal medya hesabından saldırıya uğradığı yalanıyla manipülasyona girişti. Hergün yeni bir habere konu olan sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıkan Gedik, yalanını eline yüzüne bulaştırdı.
20 kişiyi toplayarak devleti ve milleti tehdit eden ancak binlerce kişiyi toplayamama acziyetine düşmesiyle çılgına dönen Ömür Gedik, "Dün gece yolda bana bir adam saldırdı, zor kurtuldum... Sokakta gezen bütün erkeklerin, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasını istemem gerekiyor. Alo belediye, alın bunları demem lazım. Demiyorum çünkü saçma. Aynı tüm köpeklerin toplatılması kadar saçma!!!" ifadeleriyle tweet attı.
Sosyal medyada dalga konusu oldu
Yalanıyla hem erkeklere hakaret eden hem de komik duruma düşen Ömür Gedik'e sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı vatandaşlar Ömür Gedik'in bu paylaşımıyla dalga geçerken bazıları ise tepki gösterdi.
İşte Ömür Gedik'e gelen o cevaplar:
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Bu azınlığın dediği mi olacak, milyonların istediği mi? 20 kişi toplayıp tehdit savurdular: Toplanmalar devam ederse...