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Sosyal Medya Köpek Derneği Kurucusu sokak köpeklerinin parçaladığı çocuklarla böyle alay etti!
Sosyal Medya

Köpek Derneği Kurucusu sokak köpeklerinin parçaladığı çocuklarla böyle alay etti!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 22:32:00 - 2024-05-31 23:06:20

Türkiye başıboş köpek sorununun çözümü için sabırsızlıkla beklerken, köpek lobisinden nemalanan sözde hayvanseverler ise sınırları zorlamaya devam ediyor.

Köpek Derneği Kurucusu Hayal Yurdaer, kaydettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yurdaer videoda başıboş köpekler tarafından parçalanan insanlarla alay etti.

Yasaklı ırk bir köpeği seven Yurdaer, köpek kendisine yakınken, "İmdat, köpek beni yiyor, yetişin dostlar." diye taklit yaptı.

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