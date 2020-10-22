  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Köpek barınağına mama yardımı yapmak şartıyla uzlaştılar
Aktüel

Köpek barınağına mama yardımı yapmak şartıyla uzlaştılar

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:22:52 -
Köpek barınağına mama yardımı yapmak şartıyla uzlaştılar

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişi, köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu komşusundan Düzce Belediyesine ait köpek barınağına 500 liralık köpek maması bağışlaması şartıyla uzlaşmaya vardı.

Düzce'de ikamet eden H.K. kendisinin sahiplendiği ve bakımını üstlendiği köpeğini kasten öldüren komşusu ve aynı zamanda yeğeni olan B.K. hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine B.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi H.K, şüpheli B.K'nin hayvan barınağına 500 lira değerinde köpek maması almasını istedi.

Teklifi kabul eden B.K, Düzce Belediyesine ait Köpek ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine 500 lira değerindeki köpek mamalarını teslim etti.

- "Toplumsal barışa katkı sağlanmıştır"

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!
Gündem

ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ilk denemelerini gerçekleştirmesiyle ilgili kü..
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi
Dünya

Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Dağlık Karabağ’dan yeni bilgiler geldi. Rus yapımı 13 tane MİG-29 savaş jetinin bö..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay