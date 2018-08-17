Köpek balıklarının tehlikelisi Antalya’da!

Antalya Akvaryum, dünyanın en tehlikeli 7 köpek balığı içinde gösterilen Kum Kaplanı köpek balıklarından ikisini, 15 bin kilometre uzaktaki Güney Afrika kıyılarından 6 aylık özel bir organizasyonla Antalya’ya getirdi.

Ürkütücü görüntüsüyle dikkat çeken köpek balıkları, 5,8 milyon litrelik ana tankta ziyarete açıldı. Antalya Akvaryum Kuratörü Erkan Çağlar, “Güney Afrika kıyılarında görülen Kum Kaplanı köpek balığının ikisi, yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki okyanusta özel izinle yakalandıktan sonra, 6 ay süren özel organizasyonla Antalya’ya getirildi” dedi.