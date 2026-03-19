Uğurcan Çakır’a övgü seli! Performansı hayran bıraktı

"OLAĞANÜSTÜ KALECİ" Almanya'dan Kicker ise Uğurcan Çakır'ın Liverpool'a karşı olağanüstü bir kalecilik örneği sergilediğini okuyucularına aktararak şu ifadelere yer verdi: "Açıkça güçsüz kalan Galatasaray, devre arasına kadar skoru korumaya kararlıydı ancak uzatma dakikalarında daha tehlikeli pozisyonlarla karşı karşıya kaldılar. Bunu, önce Jakobs'un Szoboszlai'ye yaptığı faul sonucu Salah'ın zayıf bir penaltısını (45+4) ve ardından Salah ve Wirtz'in (45+6) şutlarını kurtararak kritik kurtarışlar yapan olağanüstü kalecileri sayesinde başardılar."