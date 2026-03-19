Uğurcan Çakır’a övgü seli! Performansı hayran bıraktı
Süper Lig devi Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool'a karşı yaptığı kurtarışlarla Avrupa'da tüm dikkatleti üzerine çekti.
AVRUPA'DA HERKES UĞURCAN ÇAKIR'I KONUŞUYOR: "OLAĞANÜSTÜ" UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnvuaya veda etti. Uğurcan Çakır maçın 4-0 sona ermesinin tek nedeniydi. Milli kaleci yaptığı kurtarışlarla Avrupa basınında da gündem oldu. İşte detaylar...
4-0 BİTTİ AMA FAZLASI DA OLABİLİRDİ Liverpool baştan sona büyük üstünlük sağladığı maçta Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Anfield Road'da maçın 4-0 sona ermesinin başlıca sebebi ise Uğurcan Çakır oldu.
TAM 11 KURTARIŞLA GALATASARAY ADINA SAHANIN EN İYİSİ OLDU Milli file bekçisi, Liverpool karşısındaki 4-0'lık mağlubiyete rağmen mücadeleyi 11 kurtarış ile tamamladı. Liverpool karşısında birçok pozisyonda önemli kurtarışlar yapan deneyimli file bekçisi, 45+4. dakikada Muhammed Salah'ın penaltısına da izin vermedi. Monaco deplasmanında da penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.
AVRUPA'DA DA GÜNDEM OLDU Uğurcan Çakır, Liverpool karşısındaki olağanüstü performansıyla Avrupa basınının da övgüsünü aldı. İngiliz The Guardian, "Uğurcan Çakır, devre arasına kadar maçın sonuçlanmamasının tek nedeniydi." ifadelerini kullandı.
"OLAĞANÜSTÜ KALECİ" Almanya'dan Kicker ise Uğurcan Çakır'ın Liverpool'a karşı olağanüstü bir kalecilik örneği sergilediğini okuyucularına aktararak şu ifadelere yer verdi: "Açıkça güçsüz kalan Galatasaray, devre arasına kadar skoru korumaya kararlıydı ancak uzatma dakikalarında daha tehlikeli pozisyonlarla karşı karşıya kaldılar. Bunu, önce Jakobs'un Szoboszlai'ye yaptığı faul sonucu Salah'ın zayıf bir penaltısını (45+4) ve ardından Salah ve Wirtz'in (45+6) şutlarını kurtararak kritik kurtarışlar yapan olağanüstü kalecileri sayesinde başardılar."
L'EQUIPE: "UĞURCAN ÇAKIR'DAN OLAĞANÜSTÜ KURTARIŞLAR" Fransa'dan L'Equipe'de yer alan haberde ise "Coşkulu Anfield taraftarlarının desteğiyle Liverpool, esasen on iki kişiyle oynadı ve birçok tehlikeli pozisyon yarattı; Uğurcan Çakr'ı birkaç olağanüstü kurtarış yapmaya zorladı." denildi.
"HER ŞEYİ YAPTI" İspanyol MARCA'da şu ifadeler kullanıldı: "Uğurcan Çakır, Galatasaray'ı ayakta tutmak için ilk yarıda her şeyi yaptı"
