  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gönül Dağı'nda sürpriz bölüm şaşırtacak! Amcaoğulları Ağıla Saklanan Gençleri Evlendirebilecek mi? Uzmanlar uyarıyor: Ramazan sonrası bunlara dikkat! Kalp krizine davetiye çıkarıyor olabilir Koç Holding'de dikkat çeken ayrılık! Sessiz sedasız veda etti Teknoloji burada da devreye girdi! Artık kabir ziyaretleri görüntülü yapılıyor Savaş devam ederken Suudi Arabistan’dan tedirgin eden açıklama: Sabrımızın sınırı var Gerrard ağzını bozdu! Galatasaray’a 'utanç' çıkışı ortalığı fena karıştırdı... Uğurcan Çakır’a övgü seli! Performansı hayran bıraktı Emperyalist saldırı akaryakıtı vurdu: Brent petrol 113 doları yıktı geçti
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Bayram öncesi bunları yapmalısınız... Seyahat ve beslenme planınızı doktorunuza danışın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayram öncesi bunları yapmalısınız... Seyahat ve beslenme planınızı doktorunuza danışın

Ramazan Bayramı öncesi hekimlerden anne adaylarına da özel önlemler konusunda uyarılar geldi.

#1
Ramazan Bayramı öncesinde uzmanlardan gebeler için uyarılar geldi. Uzmanlar özellikle bu dönemde genellikle artan seyahat trafiği öncesinde yola çıkacak gebelerin mutlaka doktorlarının görüşünü alması gerektiğini belirtti. Ramazan Bayramı nedeniyle artması beklenen seyahat trafiği ve bayram ikramları öncesinde uzmanlar, gebeleri uyardı. Medicana Ataköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Varujan Mağar, gebelerin özellikle uzun yolculuklarda ve beslenme konusunda dikkat etmesi gereken hayati noktaları paylaştı.

#2
Bayram tatili gibi seyahatlerin sıklaştığı dönemlerde gebelerin yolculuklarını titizlikle organize etmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Varujan Mağar, "Seyahat ve beslenme planınızı doktorunuza danışın. Çok zorunlu olmadıkça gebeliğin ilk 3 ayı ve son 3 ayında seyahat edilmesini önermiyoruz. Eğer mecbur bir durum varsa, seyahat edecek gebelerimizin yanlarına bolca sıvı ve yedek kıyafet almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

#3
Gebelikte toplar damar tıkanıklığı konusuna ilişkin konuşan Dr. Mağar, uzun yolculuk yapacak anne adaylarına tavsiyelerde bulunarak, "Seyahat sırasında mümkünse 2 saatte bir mola verilmeli, her molada 10'ar dakikalık yürüyüşler ve bacak açma, germe hareketleri yapılmalıdır. Dolaşım sıkıntısı riski olan gebelerin varis çorabı gibi ekstra önlemler alması gerekmektedir. Yolun durumuna göre araç tercihi büyük önem taşıyor. Tren ve gemi gibi hareket özgürlüğü sunan araçlar daha konforlu olabilir. Uçak yolculuklarında ise özellikle 26. haftadan sonra bazı prosedürler değişebileceği için mutlaka doktor kontrolü şart" dedi.

#4
Bayramlarda gebelere yapılan ikramların dozunun kaçabildiğine değinen Op. Dr. Mağar, beslenme konusunda uyardı: "Çevrenin ısrarına dayanamayarak tüketilen yiyecekler sizi zora sokabilir. Karnın gereksiz yere doldurulması, hastanelik edecek boyutta hazımsızlık problemlerine yol açabilir. Bu nedenle ölçülü, sık ve hazmı kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Yolculuk esnasında ise ishal riski oluşturabilecek, açıkta satılan veya riskli gıdalardan kaçınılmalıdır" dedi.

#5
Tatlı tüketiminin sadece kilo sorunu değil, ciddi sağlık risklerini de barındırdığını ifade eden Mağar, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer gebede şeker hastalığı veya tıbbi bir kilo sorunu varsa, tatlı tüketimi zaten yasaktır. Ancak sağlıklı bir gebelikte de ölçü bizim için esastır. Gece yatmadan önce yenen tatlı, aşırı kilo alımına neden olur. Üstelik şekerin fazlasının gebelik gibi durumlarda erken doğumu tetikleme riski bulunmaktadır. Gebeler tatlıyı mutlaka doktorlarına danışarak ve ölçülü bir biçimde tüketmelidir"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küfürbaz Fatih döndü! ‘İnşallah İlber Hocana kavuşursun’ dileklerine böyle cevap verdi
Gündem

Küfürbaz Fatih döndü! ‘İnşallah İlber Hocana kavuşursun’ dileklerine böyle cevap verdi

Eski Türkiye’de mütedeyyinleri aşağılayıp muhafazakârlara sövmeyi alışkanlık hâline getirmesiyle hafızalara kazınan CHP tetikçisi Fatih Alta..
Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberiyle Ramazan Bayramı ertelendi
Oruç

Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberiyle Ramazan Bayramı ertelendi

Suudi Arabistan yetkilileri, Şevval hilalinin görülmediğini resmen ilan etti. Bu kararla birlikte Suudi Arabistan’da bugün son teravih namaz..
O ülkede bayram namazı kılınmayacak!
Dünya

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!

Kuveyt Ulu Camisi'nde, ülkenin içinde bulunduğu "savaş" nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.
Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’
Dünya

Trump lobisinde yeni kriz: ‘MAGA' Öldü!’

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent’in, İran ile yaşanan savaşı İsrail lobisinin bir tertibi şeklinde niteleyerek görevinden ..
Hürmüz'de istediğini alamayan Trump ağladı! "Hürmüz'ü onlara bırakalım da görsün, aptallar..."
Gündem

Hürmüz'de istediğini alamayan Trump ağladı! "Hürmüz'ü onlara bırakalım da görsün, aptallar..."

Siyonistlerin uşağı ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden kendi müttefiklerine hakaret yağdırarak kirli bir şantaj planını..
Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı
Gündem

Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı

İstanbul’un simge yapılarından Fatih Camii, bu Kadir Gecesi'nde asırlardır şahitlik etmediği kadar ağır ve yakıcı bir eyleme sahne oldu. Ter..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23