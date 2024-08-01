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Gündem Köpeğine işkence eden şahsın görüntüsüne tepki yağdı! Hayvanseverler nerede?
Gündem

Köpeğine işkence eden şahsın görüntüsüne tepki yağdı! Hayvanseverler nerede?

Yeniakit Publisher
2024-08-01 15:43:00 - 2024-08-01 15:43:31

Eskişehir'de sokak ortasında bir şahsın, köpeğine işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan video infiale sebep oldu.

Türkiye'de başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında hazırlanan yasaya ilişkin sözde hayvanseverlerin itirazı sürerken, Eskişehir'de bir şahsın, köpeğine eziyet ettiği görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şahsın köpeğine küfürler ederek yere fırlattığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Hayvanseverler nerede?

Çalışmalar neticesinde görüntülerdeki şahsın 28 yaşındaki Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı. Eziyete maruz kalan köpeğin ise başka birisine sahiplendirilmesine karar verilerek barınağa teslim edildiği öğrenildi.

Başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında hazırlanan tasarının yasalaşmasını engellemek için elinden geleni yapan sözde hayvanseverler, skandala ilişkin tek bir ses çıkartmayarak dikkat çekti.
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