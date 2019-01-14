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Köpeği ezip kaçmıştı! Cezası belli oldu

Bartın'da otomobiliyle köpeğin üzerinden geçtikten sonra olay yerinden hızlıca uzaklaşan sürücüye, emniyet ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:49
Köpeği ezip kaçmıştı! Cezası belli oldu

Bartın'da otomobiliyle köpeğin üzerinden geçen ve polis ekiplerince yakalanan sürücüye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir otomobil, önüne çıkan köpeğin üzerinden geçti.

Köpeğin ahibine ulaşıldı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, köpeğin can çekişirken sürücünün durmayıp yoluna devam ettiği görüldü.

Görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve vatandaşların tepkisini çekmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, köpeğin sahibi M.A'ya ulaştı.

İdari para cezası uygulandı

M.A'nin arka bacağı kırılan köpeğine çarpan araç sürücüsünden şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri, plakasını tespit ettikleri otomobilin sahibi A.S'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan A.S'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesine muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:49
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