Köpeği bıçakladı, kameralara yakalandı!

Muğla'nın turistlik ilçesi Ortaca'da dün gece yarısı sıralarında, ilçe otogarında bir kişi, motosikletiyle seyir halindeyken 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Motosikletin arkasında oturan kadını, köpeklerden birisi ısırdı. Kadını buradan götüren şüpheli, tekrar olay yerine dönüp, kendilerine saldıran köpekleri yakalamaya çalıştı. Ancak, köpekler kaçmaya başladı. Peşlerine düştüğü köpeklerden birini bir otobüs firmasının yazıhanesi önünde sıkıştırıp, defalarca bıçaklayarak telef etti, diğer köpeği ise aynı şekilde yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ekibi, biri ölen diğeri ise yaralanan 2 köpeği hayvan ambulansıyla bakımevine götürdü.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, "Olay ilçe merkezinin göbeğinde yaşanıyor. Bir adam, esnaf ve otogarda görevli güvenlik görevlilerinin gözü önünde köpeği bıçaklayarak öldürüyor. İkinci köpeği yaralıyor. Hayvan telef olana kadar bıçaklayan kişiyi, kimsenin tanımaması imkansız. Bugün köpeği öldüren, yarın insanı çok rahat doğrar, sıra size gelmeden bu katili ihbar edin" dedi.