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Köpeği bıçakladı, kameralara yakalandı!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, motosikletle giderken kendilerine saldıran 2 sokak köpeğinden birini bıçaklayarak öldürdü, diğerini ise yaraladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntü üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:26
Köpeği bıçakladı, kameralara yakalandı!

Muğla'nın turistlik ilçesi Ortaca'da dün gece yarısı sıralarında, ilçe otogarında bir kişi, motosikletiyle seyir halindeyken 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Motosikletin arkasında oturan kadını, köpeklerden birisi ısırdı. Kadını buradan götüren şüpheli, tekrar olay yerine dönüp, kendilerine saldıran köpekleri yakalamaya çalıştı. Ancak, köpekler kaçmaya başladı. Peşlerine düştüğü köpeklerden birini bir otobüs firmasının yazıhanesi önünde sıkıştırıp, defalarca bıçaklayarak telef etti, diğer köpeği ise aynı şekilde yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ekibi, biri ölen diğeri ise yaralanan 2 köpeği hayvan ambulansıyla bakımevine götürdü.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, "Olay ilçe merkezinin göbeğinde yaşanıyor. Bir adam, esnaf ve otogarda görevli güvenlik görevlilerinin gözü önünde köpeği bıçaklayarak öldürüyor. İkinci köpeği yaralıyor. Hayvan telef olana kadar bıçaklayan kişiyi, kimsenin tanımaması imkansız. Bugün köpeği öldüren, yarın insanı çok rahat doğrar, sıra size gelmeden bu katili ihbar edin" dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:26
  1. Muğla
  2. Köpek Bıçaklama
  3. Olay

YORUM YAZ

  • Abdül Kadir KayaAbdül Kadir Kaya37 dk önce
    Durduk yere yavru kedi ve köpek öldüren ile insanlara gece vakti saldıran bu köpekleri öldüren kişi aynı kefeye koyulamaz. Anladığım kadarıyla Adam gece vakti köpek tarafından saldırıya uğrayan kadını kurtarmış ... yaptığı ne derece yanlış olup olmadığı bile tartışmalı bir konudur. Bugün o kadına saldıran köpek yarın bizim çocuklarımızada saldırır. Ne malum kuduz olmadığı?
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