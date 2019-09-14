Kopan elektrik nakil kabloları yangına neden oldu Muğla’da, Yeniköy Termik Santrali lojmanlarına yakın bir alandan geçen enerji nakil hatlarından biri koptu.

Muğla’da, Yeniköy Termik Santrali lojmanlarına yakın bir alandan geçen enerji nakil hatlarından biri koptu. Kopan hat nedeniyle yangın çıktı.

Milas - Ören karayolu üzerinde yer alan Yeniköy Termik Santrali’nin personel lojmanlarının yer aldığı bölgede dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarından biri koptu.

Kopan hat makilik alanda yangın çıkmasına neden oldu. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, Milas Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri ve santral yangın söndürme ekipleri müdahale etti.

Lojmanlarda ikamet eden personel ailelerine korku dolu anlar yaşatan yangının kontrol altın alınmasının ardından soğutma çalışmaları ve kopan hat üzerinde bakım onarım çalışmaları başlatıldı.

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